Violenza sulle donne, Avanti PSI attacca: “Tagliare 8 milioni alla prevenzione nelle scuole è una scelta grave”

Di Santo e Miele (PSI): “Non bastano le misure repressive. Servono investimenti strutturali nell’educazione affettiva, nella parità e nella prevenzione della violenza di genere”

Il Partito Socialista Italiano – Avanti Psi – interviene contro il taglio di 8 milioni di euro ai fondi destinati ai progetti di educazione affettiva e prevenzione della violenza sulle donne nelle scuole, denunciando una scelta politica che rischia di indebolire uno degli strumenti fondamentali per contrastare la violenza di genere.

A prendere posizione sono Laura Di Santo, componente della Segreteria nazionale del PSI, e Giovanna Miele, responsabile nazionale Donne PSI, che chiedono al Governo Meloni di ripristinare le risorse e di garantire programmi educativi continuativi e strutturali.

“Il taglio di 8 milioni di euro destinati ai progetti di educazione al rispetto e alla prevenzione della violenza di genere nelle scuole non è un semplice intervento di bilancio. È una scelta politica gravissima”, afferma Laura Di Santo.

“C’è un filo che lega il socialismo italiano alla battaglia per la dignità delle donne. Dalle lotte di Anna Kuliscioff alle grandi conquiste civili, i socialisti hanno sempre considerato l’emancipazione femminile una condizione essenziale per il progresso della società. Oggi assistiamo a una decisione che va nella direzione opposta”.

Per Di Santo, il contrasto alla violenza sulle donne non può essere affidato esclusivamente agli strumenti repressivi. “Non si combattono i femminicidi soltanto con i braccialetti elettronici o con l’inasprimento delle pene. Si combattono anche con la cultura, con la prevenzione e con l’educazione. La scuola pubblica è il luogo nel quale si formano le coscienze delle nuove generazioni. Sottrarre risorse significa rinunciare a intervenire sulle radici culturali della violenza”.

La dirigente socialista sottolinea inoltre il valore concreto dei finanziamenti destinati agli istituti scolastici: laboratori, formazione degli insegnanti, sportelli di ascolto e percorsi educativi capaci di promuovere relazioni fondate sul rispetto reciproco.

“È particolarmente grave che una decisione del genere arrivi da un Governo guidato dalla prima donna presidente del Consiglio della storia repubblicana. Essere donna alla guida delle istituzioni dovrebbe significare anche rafforzare le politiche per la libertà e la dignità femminile, non indebolirle”, aggiunge Di Santo, chiedendo il reintegro delle risorse e annunciando l’impegno a promuovere iniziative negli enti locali.

Sulla stessa linea Giovanna Miele, responsabile nazionale Donne PSI, che richiama la necessità di una strategia nazionale capace di andare oltre la gestione delle emergenze.

“Tagliare risorse alla prevenzione della violenza sulle donne significa indebolire uno degli strumenti più importanti per contrastare il fenomeno alla radice. La scuola è il luogo nel quale costruire, a partire dalle nuove generazioni, una cultura del rispetto, della parità e del consenso”, dichiara Miele.

“Per questo riteniamo indispensabili investimenti stabili nell’educazione alle relazioni e nella prevenzione della violenza di genere. Chiediamo al Governo di chiarire le proprie scelte e di garantire risorse adeguate per programmi educativi continuativi e strutturali”.

Per le due esponenti socialiste, la prevenzione deve diventare una componente permanente delle politiche pubbliche, coinvolgendo scuole, famiglie, istituzioni e territori.

“Il contrasto al femminicidio non può limitarsi all’emergenza: la prevenzione deve essere una priorità”, conclude Miele.

Una posizione che il PSI riconduce alla propria tradizione di battaglie per i diritti civili e sociali: la lotta contro la violenza sulle donne non può essere considerata una semplice voce di bilancio, ma una questione di civiltà sulla quale non si deve arretrare.