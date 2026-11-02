Welfare. Come cambia l’assegno unico nel 2027

Crisi industriali

NUOVE TUTELE E INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI

Dal 17 ottobre è in vigore il decreto-legge 185/2026, con tre articoli che toccano le persone. Per i lavoratori delle imprese dell’indotto ferme o in riduzione, per la crisi della committente in amministrazione straordinaria, e per i dipendenti di Adi Servizi Marittimi, l’Inps riconosce dal 1° ottobre 2026 al 30 giugno 2027 un’integrazione al reddito con contribuzione figurativa, di importo pari alla cassa integrazione, con procedura semplificata e senza contributo addizionale per le aziende.

Per i lavoratori di Acciaierie d’Italia in cassa integrazione straordinaria nel 2026-2027 sono previsti 45 milioni per integrare il trattamento e possibili lavori di pubblica utilità con gli enti del territorio.

In entrambi i casi, chi riceve il sostegno è iscritto d’ufficio al Siisl, sottoscrive i patti di attivazione digitale e di servizio e decade se, senza giustificato motivo, rifiuta un corso di formazione o un’offerta di lavoro congrua, cioè con retribuzione non inferiore del 20%, entro 50 chilometri o 80 minuti di mezzi pubblici.

Il terzo articolo premia le aziende che assumono: ai datori di lavoro privati che dal 1° novembre 2026 al 31 dicembre 2027 assumono a tempo indeterminato dipendenti di Acciaierie d’Italia o di Ilva in amministrazione straordinaria spettano l’esonero totale dai contributi previdenziali a loro carico per 24 mesi, fino a 8.000 euro l’anno, e un contributo di 20.000 euro per lavoratore, senza effetti negativi sulla pensione del lavoratore. In cambio l’impresa deve tenerlo in servizio almeno 48 mesi, pagarlo non meno del salario giusto previsto dal decreto-legge 62/2026 e non aver effettuato licenziamenti economici nei sei mesi precedenti nella stessa unità produttiva; altrimenti il contributo è revocato e l’Inps recupera le somme.

L’operatività dell’Istituto è subordinata all’emanazione di specifiche circolari in corso di definizione.

Pensioni in cumulo in regime internazionale

VALUTAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

Con la circolare Inps del 20 ottobre scorso, n. 107, l’Istituto di previdenza fornisce un riepilogo delle istruzioni fornite nel tempo, nonché ulteriori chiarimenti in merito alla valutazione dei periodi assicurativi riferiti alle pensioni in regime di cumulo.

Nello specifico, la circolare fornisce chiarimenti in merito:

alle condizioni da verificare per poter riconoscere una pensione in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale;

alla rilevanza dei periodi assicurativi esteri, collocati anteriormente al 1° gennaio 1996, ai fini della determinazione del sistema pensionistico da applicare alla pensione in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale, con riferimento sia ai requisiti di accesso sia agli istituti utili alla verifica del diritto, nonché all’integrazione al trattamento minimo;

alla valorizzazione, ai fini della verifica del requisito dell’importo soglia, dei periodi assicurativi esteri versati successivamente all’ultima contribuzione accreditata in Italia nella Gestione Separata;

all’individuazione dell’ente istruttore in presenza, da ultimo, di periodi assicurativi versati all’estero.

Infine, la circolare chiarisce le diverse modalità di presentazione della domanda di pensione in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale, in relazione alla residenza del soggetto richiedente.

La circolare quindi offre un quadro completo e aggiornato delle condizioni per il riconoscimento dei periodi assicurativi esteri e della loro valutazione ai fini del diritto alla pensione in cumulo, ribadendo che tali periodi rilevano per determinare il sistema di calcolo del pro-quota italiano. Oltre agli aspetti più strettamente normativi, il documento, come detto, fornisce indicazioni puntuali sulla gestione delle domande.

“La circolare sulla pensione in cumulo offre uno strumento concreto per rendere esigibili i diritti dei lavoratori mobili, restituendo a chi ha maturato periodi di lavoro all’estero un quadro di regole chiaro e organico. È il frutto di un metodo che l’Inps riconosce come proprio: assicurare tutti gli strumenti, informativi e operativi, perché nessun diritto si interrompa quando una persona attraversa una frontiera”, dichiara Giuseppe Conte, Direttore centrale Relazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la circolare.

Welfare

COME CAMBIA L’ASSEGNO UNICO NEL 2027

Con l’introduzione di un Isee dedicato a “specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione” dal prossimo anno l’Assegno di inclusione potrebbe risultare più pesante. La modifica, introdotta di recente, prevede il calcolo della scala di equivalenza che viene aumentata in funzione del numero di figli: 0,10 per 2 figli; 0,25 per 3 figli; 0,40 per 4 figli; 0,55 per 5 o più figli.

A salire è anche la franchigia sulla casa di proprietà che aumenta a seconda del numero di figli. Le novità si estendono poi ai figli residenti in un altro Stato Ue e ai genitori non residenti in Italia ma con domicilio e lavoro nel Paese.

L’Istituto di previdenza ricorda che l’assegno spetta alle famiglie che “al momento della domanda siano in possesso di Isee valido”, in base alla corrispondente fascia. L’importo è corrisposto “con decorrenza retroattiva con tutti gli arretrati, anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano in possesso di Isee ma per i quali l’Isee sia successivamente attestato entro il 30 giugno”.

Previdenza

PENSIONE DI NOVEMBRE 2026

La pensione di novembre 2026 è in riscossione da lunedì 2 novembre. Il primo del mese cade di domenica, giorno di Ognissanti, e la legge prevede che l’Inps paghi gli assegni il primo giorno bancabile: per questo l’accredito slitta di ventiquattro ore per tutti, sia per chi riceve i soldi in banca sia per chi li riscuote alle Poste. Il cedolino con l’importo netto è già consultabile online per molti pensionati ed è il modo più rapido per sapere in anticipo quanto entrerà sul conto.

Pagamento

La regola è scritta nella legge 190 del 2014: pensioni, assegni, indennità di accompagnamento degli invalidi civili e rendite Inail vengono messi in pagamento il primo giorno del mese oppure, se questo è festivo o non bancabile, il giorno successivo, con un unico mandato per chi ha più trattamenti. A novembre la data coincide quindi per tutti i canali: lunedì 2 per l’accredito sul conto corrente bancario, sul conto BancoPosta, sul libretto e sulla carta prepagata.

Chi ritira in contanti allo sportello postale può presentarsi da lunedì 2. L’Istituto ricorda che il pagamento in contanti è ammesso solo per importi netti fino a 1.000 euro: sopra questa soglia occorre indicare all’Inps un conto, un libretto o una carta su cui ricevere l’assegno.

Rata

Il lordo di novembre è lo stesso di ottobre, perché la rivalutazione legata all’inflazione scatterà con la rata di gennaio 2027. A cambiare da soggetto a soggetto sono le trattenute. Novembre è l’ultimo mese in cui si pagano le addizionali regionale e comunale a saldo 2025, ripartite in undici rate da gennaio, insieme all’acconto dell’addizionale comunale 2026, diviso in nove rate da marzo. Chi ha presentato il 730 indicando l’Inps come sostituto d’imposta può trovare anche il secondo o unico acconto Irpef, e in questo mese si chiudono le eventuali rate dei debiti emersi dalla dichiarazione. Assegno sociale e prestazioni di invalidità civile restano esenti da ritenute fiscali e arrivano senza queste voci.

Cedolino

Il cedolino si consulta nell’area riservata My-Inps, con il servizio “Cedolino della pensione”, entrando con Spid, Cie o Cns, oppure dall’app Inps Mobile. Chi preferisce può attivare in My-Inps l’invio automatico del documento via email ogni mese.

Arianna

IL NUOVO SISTEMA DIGITALE INPS BASATO SULL’AI

E’ stato di recente presentato Arianna, il nuovo assistente digitale di Inps basato sull’intelligenza artificiale.

Arianna non è un semplice chatbot. È un nuovo modo di orientarsi tra le informazioni e i servizi dell’Istituto. Fa da punto di accesso unico e da guida intelligente per i cittadini tra oltre 400 prestazioni Inps. Offre un’assistenza continua e accessibile, basata solo su fonti verificate dall’Istituto.

Arianna è un ulteriore passo nel percorso di trasformazione digitale di Inps.

L’obiettivo è cambiare il modo in cui l’Istituto informa, assiste e accompagna i cittadini nell’accesso ai servizi. Il percorso segue la visione del welfare generativo e punta a un’esperienza più semplice, accessibile, proattiva e attenta ai bisogni delle persone.

Arianna introduce così un nuovo paradigma nell’assistenza digitale dell’Istituto. È disponibile sul portale istituzionale ed è integrata nell’app Inps Mobile. Offre un’assistenza multicanale, coerente tra tutti i punti di contatto digitali Inps.

Dalla domanda al servizio, attraverso una conversazione naturale

Arianna comprende il linguaggio naturale. Così i cittadini possono spiegare cosa serve loro, senza conoscere prima il nome di una prestazione o come sono organizzati i servizi INPS. L’assistente interpreta la richiesta e il contesto della conversazione e individua il bisogno. Poi guida l’utente nel percorso informativo, proponendo da sé le informazioni e le soluzioni più utili.

Arianna si basa sull’intelligenza artificiale generativa. Usa un’architettura multi-agente, costruita con framework open source e modelli di AI generativa.

Oggi copre oltre 400 prestazioni nei principali ambiti dell’Istituto: pensioni e previdenza, lavoro, sostegni, sussidi e indennità, imprese e liberi professionisti.

I risultati dei test con gli utenti

I test con gli utenti mostrano già un netto miglioramento rispetto alla versione precedente. Il 97% dei casi d’uso è stato completato con successo, con un aumento di 36,6 punti percentuali. Il Customer Effort Score raggiunge 4,8 su 5. Il Customer Satisfaction Score si attesta a 4,5 su 5, con un aumento del 18,4% rispetto alla versione precedente.

Anche i dati raccolti durante l’uso del servizio sono positivi: circa il 90% dei feedback e dei commenti è favorevole.

Un’assistenza progettata per evolvere

Arianna si estenderà gradualmente a nuovi servizi, canali digitali e agenti dell’Istituto. Le prossime novità sono tre:

l’assistenza anche dopo l’autenticazione, cioè negli scenari post-login;

l’integrazione con nuovi servizi e simulatori Inps;

il supporto alla compilazione delle domande e alla gestione delle segnalazioni.

L’obiettivo è rendere l’assistenza digitale sempre più parte dell’esperienza dei cittadini. La

complessità delle informazioni e dei servizi Inps diventa così un accesso più semplice, immediato e guidato.

Carlo Pareto