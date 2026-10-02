XII edizione premio Le Ragunanze: i vincitori

L’A.P.S. Le Ragunanze con i patrocini morali del Consiglio Regionale del Lazio, Roma Capitale XII Municipio, Ambasciata di Svezia a Roma, Accademia Nazionale D’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”, Associazione culturale Vivere d’Arte, Leggere Tutti, LATIUM di Madrid, ACTAS Tuscania, WikiPoesia, Brainstorming Culturale e Punto Zip la cultura in un piccolo spazio, comunica i nominativi di tutti gli autori e artisti premiati ai quali vanno i complimenti della Giuria composta da: Virgilio Violo (Presidente di Giuria), Michela Zanarella (Presidente del Premio), Giuseppe Lorin (Vice Presidente del Premio Le Ragunanze), Elisabetta Bagli (Presidente Latium), Antonio Corona (Vivere d’Arte E.T.S.), Fiorella Cappelli (Leggere Tutti), Lorenzo Spurio, Luciana Raggi, Serena Maffia, Paola Panatta, Bruna Milani, Anna Zilli.

Sezione poesia a tema natura:

1° classificato: “La città di calore” di Luigia Serafini (Roma)

2° classificato: “La promessa terra” di Luciano Giovannini (Roma)

3° classificato: “Ode all’albero” di Emilio Rega (Genova)

Menzione d’onore:

“Sublime natura” di Antonella Ariosto (Roma)

“Canto sublime” di Giovanni Battista Quinto (Matera)

“Fuori dal buio” di Isabella Petrucci (Ancona)

“Quando il verde tace tremano le radici” di Annalena Cimino (Napoli)

“C’era un pianoro verde” di Luisa Rega (Roma)

“Radici secolari” di Carla Abenante (Napoli)

“Stagioni” di Manuela Magi (Macerata)

“Non s’arrende natura” di Francesco Palermo (Brindisi)

““EterNi MaesTri” di Rita Rashid (Torino)

Sezione libro edito poesia

1° classificato: “La stagione è ancora questa” di Marzia Spinelli (Roma)

2° classificato: “Orme” di Salvatore Rondello (Roma)

3°classificato: “Kinema” di Guido Tracanna (Roma)

Menzione d’onore:

“Dalle radici del mondo” di Pierre Ech-Ardour (Francia)

“Rivolta mondiale dei giovani” di Fabrizio Abbate (Roma)

“Varco non attivo” di Loredana Manciati (Roma)

“Due più due fa due” di Claudio Alciator (Roma)

“Corpo e anima” di Anna Giancarlo (Bologna)

“E siamo bacio entrambi” di Elisabetta Biondi Della Sdriscia (Roma)

“La strada verso Emmaus” di Stefano Baldinu (Bologna)

“Non conforme” di Virgilio Atz (Firenze)

“Postumi” di Danilo Poggiogalli (Roma)

“La stella madre” di Mario De Rosa (Cosenza)

“Corpo di figlia” di Francesca Innocenzi (Macerata)

“La crepa” di Chiara Moimas (Gorizia)

Sezione libro edito narrativa

1° classificato: “All’ombra del caprifico” di Sabrina Tonin (Padova)

2° classificato: “Maramà” di Elvira Delmonaco Roll (Caserta)

3° classificato: “Invidia” di Fabrizio Lungarini (Roma)

Menzione d’onore:

“Suites di fine anno” di Roberto Maggi (Roma)

“Come il mare” di Semi Albaguri (Roma)

“Attraversamenti di stato” di Romano D’Alliegro (Roma)”

“SARA SANDRO SOFIA – storie allo specchio delle stagioni” di Carmelo De Marco (Messina)

“Le tre ali di Pègaso” di Grazia Di Stefano (Roma)

“La solitudine di Yao” di Francesco Saverio Varvella (Roma)

“Fiabe metafisiche” di Pietro Rainero (Alessandria)

“Il bandolo” di Renzo Piccoli (Bologna)

“Le strambe apparenze di un paesino siciliano” di Marco Mazzamuto (Palermo)

“Parole che non bastano” di Daniela Magro (Roma)

Sezione pittura:

1° classificato: “Testalbero – il respiro della mente” di Gloria Monaldi (Roma)

2° classificato: “Ritratto di donna” di Vincenzo Di Marco (Teramo)

3° classificato: “Rispettiamo il mare” di Alessandro Porri (Roma)

Sezione fotografia:

1° classificato: “Silenzi” di Pietro Bugli (Livorno)

2° classificato: “Siediti e ascolta” di Maura Andreoni (Genova)

3° classificato: “Orizzonte” di Adriano Geracitano (Roma)

Menzione d’onore:

“Ciò che poteva essere” di Stefano Carbone (Madrid)

Targa Anastasia Sciuto

Giorgio Sales (Roma)

Targa Latium

“Affondo blu” di Maria Emanuela Bianchi (Roma)

Targa Vivere D’Arte

“Imparare a dirsi addio” di Paolo Parrini (Firenze)

Targa Speciale Le Ragunanze

All’attore Corrado Solari Targa alla carriera (Roma)

A “Er Pecetto” Silvio Parrello memoria storica di Pasolini e Monteverde (Roma)

A Marta Ajò Targa Presidente del Premio per “Il teorema di Zhou” (Roma)

Targa Actas Tuscania

“Poesinesia” di Flavio Dall’Amico (Vicenza)

Per la sezione canto libero non essendo pervenuti iscritti, la Giuria ha deciso di annullare la sezione.

Domenica 4 ottobre 2026, a partire dalle ore 10, l’Antica Vaccheria dei Principi Pamphilj, in via Vitellia 102 a Roma, accoglierà la cerimonia di premiazione della XII Ragunanza di poesia, narrativa, pittura, fotografia e canto, prestigiosa manifestazione internazionale promossa dall’A.P.S. Le Ragunanze.

Sarà una giornata dedicata alla cultura, alla creatività e all’incontro tra autori e artisti provenienti da diverse città italiane e dall’estero, in una cornice che negli anni è diventata uno degli appuntamenti più attesi per chi ama la letteratura e le arti.

Ci compiaciamo nel leggere tra i premiati il nome del nostro collaboratore, compagno Salvatore Rondello per il suo libro di poesia edita “ORME”.