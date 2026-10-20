Bovisio Masciago, il socialista Luca Ricci rilancia la sfida del centrosinistra: «Pronto a guidare l’area»

Il candidato sindaco Avanti PSI punta a costruire un'alleanza larga con Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e forze civiche

Il candidato sindaco Avanti PSI punta a costruire un’alleanza larga con Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e forze civiche. L’obiettivo è riunire il campo progressista in vista delle elezioni amministrative.

I socialisti vogliono essere protagonisti della sfida amministrativa a Bovisio Masciago, in provincia di Monza e Brianza. Luca Ricci, esponente del Partito Socialista Italiano Avanti Psi e candidato sindaco, rilancia la proposta di un centrosinistra unito, riformista e progressista, capace di costruire un’alternativa politica e amministrativa per la città.

Ricci, che nelle scorse settimane ha avviato la propria campagna elettorale con 85 manifesti affissi sul territorio, propone di riunire le diverse anime del campo progressista attorno a un progetto condiviso, superando divisioni e contrapposizioni.

«Nel 2024 le mie preferenze avrebbero dato la vittoria al Centrosinistra», ha ricordato Ricci, sottolineando come la mancata intesa tra le forze politiche abbia impedito di raggiungere un risultato che ritiene possibile.

Il candidato socialista rivendica di aver cercato nuovamente il dialogo con le altre componenti della coalizione, senza aver trovato, almeno per il momento, la disponibilità a un confronto. Anche la proposta di individuare il candidato sindaco attraverso le primarie non ha raccolto adesioni.

«Facciamo decidere il candidato sindaco ai cittadini», è la proposta di Ricci, convinto che il coinvolgimento degli elettori possa contribuire a costruire una coalizione più ampia e competitiva.

Al centro del suo progetto c’è l’idea di federare il campo progressista, mettendo insieme il Partito Democratico, l’area riformista rappresentata dal PSI, il Movimento 5 Stelle e Patto Civico.

Un’alleanza che, secondo Ricci, potrebbe allargare il consenso del centrosinistra e offrire agli elettori una proposta politica capace di coniugare i valori del riformismo socialista con le esigenze concrete della comunità.

Il percorso resta tuttavia complesso. La lista civica Altra Bovisio, che potrebbe sostenere la candidatura di Paolo Bosisio, non ha ancora ufficializzato la propria posizione. Anche il Partito Democratico non ha sciolto le riserve sulla strategia elettorale.

In questo quadro, la disponibilità di Luca Ricci a guidare l’area riformista e progressista rappresenta un segnale della volontà del PSI di tornare a incidere nelle dinamiche politiche e amministrative locali.

La vicenda di Bovisio Masciago si inserisce nel più ampio percorso di radicamento territoriale dei socialisti, che puntano a rafforzare la propria presenza nelle amministrazioni e nelle coalizioni di centrosinistra, valorizzando una cultura politica fondata sul dialogo, sulla partecipazione e sul riformismo concreto.

La sfida, adesso, è trasformare la disponibilità al confronto in un progetto politico condiviso. Per Ricci e per i socialisti, la strada resta quella di un centrosinistra largo, plurale e unito, capace di mettere al centro il futuro della città.