Avanti Psi, idee al servizio delle persone

Il cambiamento non può più attendere. È il momento di agire, insieme.

Il cambiamento non può più attendere. È il momento di agire, insieme.

Credo che l’Italia abbia bisogno di ritrovare fiducia nel futuro attraverso una politica capace di ascoltare i cittadini, affrontare i problemi reali e offrire risposte concrete. Non domani, non in un futuro indefinito: oggi, qui e ora.

È arrivato il momento di superare l’immobilismo e restituire alla politica il suo significato più autentico: essere al servizio delle persone e dell’interesse collettivo.

Il nostro Paese non ha bisogno di slogan, ma di soluzioni; di proposte chiare, non di promesse irrealizzabili. Ha bisogno di una classe dirigente competente, trasparente e responsabile, capace di assumersi fino in fondo il compito di governare nell’interesse di tutti.

Dobbiamo dire basta a una politica opaca, distante dai cittadini, condizionata da interessi particolari e troppo spesso incapace di affrontare le disuguaglianze che attraversano la nostra società. Dobbiamo dire basta a un sistema nel quale le opportunità sembrano appartenere sempre agli stessi, mentre una parte crescente della popolazione è costretta a sostenere il peso delle difficoltà economiche e sociali.

Non possiamo accettare che il lavoro non consenta più una vita dignitosa, che i giovani siano costretti a cercare altrove le proprie opportunità, che i pensionati debbano scegliere tra le spese essenziali e che le famiglie siano lasciate sole davanti all’aumento del costo della vita.

Credo in un’Italia nella quale il lavoro torni a essere sia un diritto che uno strumento di emancipazione. Un’Italia che investa nell’istruzione, nella sanità pubblica, nei servizi sociali e nella valorizzazione delle competenze. Un paese che non lasci indietro nessuno e che sappia offrire ai giovani una ragione concreta per costruire qui il proprio futuro.

Sono questi i valori che appartengono alla migliore tradizione socialista: libertà, uguaglianza, solidarietà, giustizia sociale e rispetto della persona. Valori che non appartengono al passato, ma che rappresentano ancora oggi una necessità per costruire una società più giusta, moderna e inclusiva.

È arrivato il momento di tornare a partecipare, di confrontarsi, di ritrovarsi nelle piazze e nei luoghi della vita quotidiana per costruire un progetto politico progressista, riformista e democratico, un grado di offrire un’alternativa credibile al Paese, lavorando insieme alle forze che condividono questi obbiettivi. Da dirigente del Partito Socialista Italiano credo che, oggi più che mai, sia necessario recuperare il valore della politica come servizio, il coraggio delle idee e la capacità di tradurre i principi in azioni concrete. Il socialismo democratico ha ancora molto da dire e da dare all’Italia. Un’ Italia nella quale nessuno debba rinunciare alla propria dignità, alla propria libertà di espressione o alla speranza di un futuro migliore. Il cambiamento non nasce dalla rassegnazione, ma dalla partecipazione. È il momento di esserci. È il momento di scendere in piazza. È il momento di andare avanti, tutti insieme con il valore del socialismo democratico che ha costruito una casa pronta ad accogliere tutte quelle persone che mal sopportano le ingiustizie civili e sociali.

Marco Alboini

Direzione nazionale Avanti Psi