RIFORMISMO, LA RICETTA GIUSTA

Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti PSI: "ll centrosinistra vince se si allarga e il riformismo è la ricetta giusta per costruire un’alternativa credibile e capace di governare il Paese"

“Il centrosinistra vince se si allarga e il riformismo è la ricetta giusta per costruire un’alternativa credibile e capace di governare il Paese. I segnali concreti di apertura che arrivano da Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra vanno nella direzione giusta. È la strada da percorrere, anche per organizzare un’area più ampia, senza veti, annessioni o primogeniture. I riformisti devono fare fino in fondo la loro parte, con idee, proposte e responsabilità”.

Lo dichiara Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti PSI, a margine di ‘Casa Corriere’ a Napoli. Nel corso del pomeriggio intervistato da Enzo d’Errico e Paolo Grassi.

“A Napoli – ricorda – lanciamo una riflessione sul riformismo radicale che funziona. Perché il riformismo non è moderatismo, non è conservazione dell’esistente. È la capacità di cambiare davvero le cose, affrontare le disuguaglianze, trasformare i diritti in opportunità concrete. Cambiare senza urlare, trovare soluzioni senza inseguire il populismo. Questa è la nostra idea di politica”

“Napoli, con il lavoro avviato da Gaetano Manfredi, è un laboratorio importante. Dimostra che culture politiche diverse possono stare insieme e governare il cambiamento. È un’esperienza dalla quale partire, come quella della Regione con Fico che è modello, per costruire un centrosinistra largo, plurale e innovatore anche a livello nazionale. La cultura socialista e riformista può dare e darà un contributo decisivo” conclude.