I democratici conquistano Camera e Senato nelle elezioni di midterm, infliggendo una pesante sconfitta a Donald Trump

I democratici conquistano Camera e Senato nelle elezioni di midterm, infliggendo una pesante sconfitta a Donald Trump e mettendo un freno agli ultimi due anni della sua presidenza. Ora Trump è ufficialmente un’anatra zoppa.

Il controllo del Congresso consentirà all’opposizione di bloccare le iniziative legislative del presidente, avviare ampie indagini sull’amministrazione e ostacolare le nomine giudiziarie e ai vertici del governo.

Il risultato riflette il malcontento per il costo della vita, i dazi e la guerra contro l’Iran, che ha fatto impennare i prezzi dei carburanti, aggravando l’insoddisfazione verso un presidente gia’ profondamente impopolare. Trump ha usato toni concilianti, dichiarandosi al New York Times “assolutamente disposto” ad accettare il risultato. “Penso che i democratici abbiano fatto un buon lavoro, davvero. Hanno combattuto duramente”, ha detto a Fox News, salvo prendere le distanze dalla sconfitta del suo partito: “Non lo considero un colpo contro di me”.

Il presidente ha riconosciuto che il conflitto con l’Iran ha contribuito alla disfatta, pur difendendo la campagna militare, e ha prospettato possibili convergenze con i democratici sull’immigrazione. Sui social ha pero’ sostenuto che, se fosse stato candidato, i repubblicani avrebbero vinto “a valanga”, dopo aver ripetutamente invitato gli elettori durante la campagna a comportarsi come se il suo nome fosse sulla scheda. Ha inoltre ribadito la minaccia di ricorrere al veto contro le leggi approvate dai democratici, pubblicando l’immagine di un cappellino rosso con la sola scritta “VETO”.

L’avanzata democratica ha investito anche roccaforti repubblicane. In Maine, l’ex boscaiolo Troy Jackson ha sconfitto la senatrice Susan Collins, conquistando il settimo seggio al Senato strappato al partito di Trump. I precedenti successi in Kansas e Iowa avevano già assicurato la maggioranza, dopo le vittorie in Texas, South Carolina, North Carolina e Ohio. In Kansas, il pastore metodista Adam Hamilton e’ diventato il primo democratico eletto al Senato dal 1932; l’Iowa non eleggeva un senatore democratico dal 2008. In Texas, James Talarico ha dichiarato di aver sconfitto “Golia” conquistando un seggio al Senato, mentre Gina Hinojosa ha battuto il governatore Greg Abbott, ponendo fine a decenni di dominio repubblicano. I democratici hanno anche difeso seggi cruciali, con la vittoria di Jon Ossoff in Georgia e la conferma del seggio in palio nel New Hampshire. Alla Camera, il partito ha guadagnato terreno in Pennsylvania, Kentucky, Arizona, North Carolina e New Jersey, vincendo anche in collegi che Trump aveva conquistato nettamente nel 2024. In Indiana, il democratico J.D. Ford ha sconfitto la deputata repubblicana Victoria Spartz in un distretto dove due anni fa il presidente aveva prevalso di 17 punti. In Georgia, l’ex sindaca di Atlanta Keisha Lance Bottoms ha conquistato la carica di governatrice, diventando la prima donna nera eletta alla guida di uno Stato nella storia americana. I repubblicani hanno trovato una parziale consolazione in Florida: Byron Donalds, sostenuto da Trump, e’ diventato il primo governatore nero dello Stato e Ashley Moody ha mantenuto il seggio al Senato, pur affrontando una sfida democratica piu’ forte del previsto. Il nuovo equilibrio apre la strada a indagini sulla guerra in Iran, sulle operazioni contro l’immigrazione irregolare e sulle accuse di corruzione. Robert Garcia, atteso alla guida della commissione di vigilanza della Camera, ha avvertito i repubblicani sui social: “Procuratevi un avvocato”. Il leader democratico alla Camera, Hakeem Jeffries, ha proclamato che il movimento Maga di Trump e’ “in fuga da una costa all’altra”. Con l’insediamento del nuovo Congresso a gennaio, Jeffries potrebbe diventare il primo speaker nero della Camera. (AGI)

Obama, americani vogliono politica che unisca

L’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha commentato nella notte i risultati elettorali per il rinnovo del Congresso, inviando un messaggio di speranza dopo la grande vittoria dei democratici, che hanno ripreso il controllo del Congresso: “Questa sera, il popolo americano ha lanciato un messaggio chiaro: desidera una politica capace di unire le persone anziche’ dividerle, e leader in grado di offrire soluzioni concrete alle sfide che deve affrontare”, ha scritto sul social X. Obama ha parlato di “candidati straordinari che hanno deciso di mettersi in gioco in ogni regione del Paese, anche in territori che un tempo erano considerati difficili da conquistare”.