Castelvetrano, nasce il gruppo consiliare PSI – Avanti. Oddo: “Il partito cresce”

Il Partito Socialista Italiano – Avanti PSI rafforza la propria presenza istituzionale in Sicilia

Il Partito Socialista Italiano – Avanti PSI rafforza la propria presenza istituzionale in Sicilia. A Castelvetrano, in provincia di Trapani, la consigliera comunale Vincenza Viola, capogruppo di “Obiettivo Città”, ha formalizzato la richiesta di modifica della denominazione del gruppo consiliare in “PSI – Avanti Castelvetrano”.

La comunicazione, datata 23 ottobre 2026 e indirizzata al Segretario generale del Comune, è stata presentata ai sensi dell’articolo 11 del nuovo Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, approvato lo scorso 15 luglio.

La scelta di Viola nasce dalla volontà di rendere esplicita, anche nell’ambito della rappresentanza istituzionale, la propria appartenenza politica al Partito Socialista Italiano. La modifica riguarda esclusivamente la denominazione del gruppo, senza variazioni nella composizione, nel ruolo di capogruppo e nelle prerogative istituzionali.

Soddisfazione viene espressa da Nino Oddo, vicesegretario nazionale di Avanti PSI e responsabile del partito in Sicilia.

“Accogliamo con grande soddisfazione la scelta di Vincenza Viola, donna dalle grandi qualità e competenza, che rafforza la presenza socialista nelle istituzioni locali. Avanti PSI continua a crescere in Sicilia, grazie al lavoro degli amministratori e di quanti scelgono di condividere il nostro progetto politico. È la conferma di un partito vivo, radicato nei territori, capace di attrarre nuove energie e competenze. Vogliamo continuare su questa strada, rafforzando la nostra organizzazione e contribuendo alla costruzione di un centrosinistra sempre più largo, credibile e vicino ai bisogni dei cittadini”, dichiara Oddo.

La richiesta prevede ora la presa d’atto della nuova denominazione, l’aggiornamento degli atti istituzionali e la comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.