 Imperiale (Amerigo): “Cambiano gli equilibri di Washington, non l’importanza del legame transatlantico”

Il voto di midterm apre una nuova fase negli Stati Uniti, dice Imperiale

“Il voto di midterm apre una nuova fase negli Stati Uniti: secondo le proiezioni dei principali network americani, da gennaio il Congresso sarà a guida democratica, mentre il Presidente Trump resterà alla Casa Bianca per altri due anni”. Così Edoardo Imperiale, Presidente dell’Associazione Amerigo. “Aumenteranno i contrappesi, ma anche il rischio di stalli. Per l’Europa e per il Medio Oriente – spiega – non ci sarà una svolta automatica, perché la politica estera resta in larga parte prerogativa presidenziale. Il Congresso potrà però incidere su Ucraina, NATO, finanziamenti e forniture militari. In questo scenario, l’Europa dovrà assumersi maggiori responsabilità”.

“Per le imprese, a partire da quelle del Made in Italy, sarà decisiva – prosegue- la prevedibilità su dazi, investimenti e filiere. Nel resto del mondo, a partire dalla competizione con la Cina, conterà la coerenza di i “Oltre le stagioni politiche, il dialogo tra Italia e Stati Uniti deve fondarsi su istituzioni, imprese, università e giovani talenti, rafforzando la cooperazione su ricerca, innovazione e tecnologie critiche” conclude.