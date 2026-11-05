Vincere è possibile, verso il voto

La grande vittoria dei democratici in America e' un segnale forte che da speranza

La grande vittoria dei democratici in America è un segnale forte che da speranza.

Nel paese del capitalismo più sfrenato, constatare che l’uomo più ricco del mondo, Musk, pur spendendo mezzo miliardo di dollari non è riuscito a cambiare il processo politico in corso è una grande iniezione di fiducia, soprattutto per le nuove generazioni.

I centinaia di migliaia di giovani che in queste settimane hanno manifestato il loro malessere nelle piazze europee, nei confronti di un sistema sempre meno attento alle loro esigenze in un pianeta dove sempre più troppe risorse economiche sono in mano a sempre meno individui.

Musk, Trump sono i simboli anche mediatici, del processo che sembra inarrestabile, del predominante io della grande finanza sulle politica.

La vittoria del democratici quindi va oltre la conquista, pur importante, della maggioranza nel congresso degli stati uniti.

Dimostra che come avvenuto a Bolsonaro in Brasile costretto a fuggire, o a Trump oggi negli usa l’arroganza del potere può essere sconfitta utilizzando gli strumenti democratici del voto popolare.

La vecchia democrazia, pur con i difetti e i malanni che si porta dietro, rimane un sistema istituzionale non perfetto, ma il migliore possibile, perché gli altri sono tutti decisamente peggiori.

E questo offre un sbocco non violento alla voglia di cambiamento che investe tutto il mondo occidentale, italia compresa.

Crediamoci e lavoriamo per questo obbiettivo, questo il compito della sinistra democratica nel mondo.

Che va detto esce da una lunga stagione nella quale ha giocato in difesa, ancorata a vecchi valori e incapace di leggere le nuove esigenze di un mondo globalizzato.

Il vento forse sta cambiando e comunque è possibile ritornare fra la gente, usando nuove parole d’ordine, per combattere le nuove povertà, per intercettare le ansie che le nuove generazioni trasmettono e che soprattutto ridiano speranza in un futuro migliore.

Nino Oddo

Vice segretario nazionale Psi