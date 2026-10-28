Maraio: "'Bene il tavolo del centrosinistra. Legittimo che Pd, M5s e Avs si incontrino e definiscano un metodo di confronto. questo percorso saprà allargarsi"

“Bene il tavolo del centrosinistra. È legittimo che Pd, M5s e Avs si incontrino e definiscano un metodo di confronto: i numeri in politica contano e noi socialisti, per cultura politica e storia, non saremo mai fra i professionisti del lamento. Siamo convinti che questo percorso saprà allargarsi e coinvolgere le diverse sensibilità necessarie a costruire un’alternativa di governo”.

Così Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti PSI ed Assessore regionale in Campania, a margine del Consiglio regionale della Campania risponde a chi chiede del tavolo di venerdì prossimo.

”Anche chi vuole organizzare l’area moderata e riformista ha una responsabilità: lavorare a una sintesi, individuare le priorità comuni e costruire una proposta riconoscibile. Questo lavoro deve procedere da subito, dando forza e rappresentanza a culture politiche ed energie che possono contribuire ad allargare il centrosinistra. Noi abbiamo iniziato con Alessandro Onorato e dobbiamo continuare a costruire, ad allargare. Senza veti, senza personalismi”.