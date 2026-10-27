Appello a Bolognetti affinché sospenda lo sciopero della fame

Pubblichiamo l’appello, a prima firma Francesca Tiboldo, indirizzato a Maurizio Bolognetti affinché sospenda lo sciopero iniziato il 5 ottobre

La prova che la forza prevale su tutto è confermata anche dalla presa di posizione del governo (che io approvo), che di fronte alla violenza reagisce con disapprovazione e decreti legge, ma di fronte a una persona della tua levatura, caro Maurizio, che utilizza scioperi della fame e della sete per rivendicare diritti fondamentali e prioritari per tutti i cittadini e che ha il coraggio di denunciare reati ricorrenti, non interviene.

Così come l’Ordine dei giornalisti, lucano e nazionale, tace rispetto alle ripetute minacce che hai ricevuto. È calato su questa tua ennesima azione nonviolenza uno scandaloso silenzio; un silenzio assassino. É tutta colpa dell’informazione o l’informazione è condizionata, o peggio, dalla politica? Come affermi tu da una vita, a rischio della tua vita, fondamentale è il diritto di essere informati e di poter informare, di dar corpo al Satyagraha (insistenza per la verità) anche attraverso la fame, il digiuno, la sete. Sulle tue battaglie non c’è sufficiente informazione, anzi chi dovrebbe tutelare i giornalisti giustifica chi ti minaccia.

Esiste, per fortuna, anche un buon giornalismo, vedi Giulio Cainarca e Radio Libertà o Le Cronache e Rosa Mollica; vedi, Maurizio caro, la tua rassegna stampa sempre ricca di contenuti e di approfondimenti.

Ciò detto e premesso, crediamo che non si possa aspettare ancora, mettendo a rischio la tua salute di fronte a chi vilmente sembra dirti: “crepa”. Pertanto, ti chiediamo di prendere in considerazione una nuova sospensione, per poter poi rilanciare le ragioni che stai provando a nutrire e che condividiamo.

I firmatari

1. Francesca Tiboldo, ex docente

2. Maria Antonietta Ciminelli, Insegnante

3. Rosanna Ennico, Casalinga

4. Antonio Albanese, direttore di AGCNEWS

5. Alessandro Singetta, Avvocato

6. Sabatino Savaglio, commercialista

7. Silvana Marra, ex docente

8. Paride Leporace, giornalista e scrittore

9. Vincenzo Acito detto Enzo, Ingegnere

10. Fabio Modesti, giornalista

11. Raffaela Petruzzelli, ex dirigente sanitario

12. Lucia Tripodi, cuoca

13. Paolo Sinisgalli, giornalista e poeta

14. Giovanni Paolo Saturnino, impiegato

15. Vito Cantisani, Farmacista

16. Carmine Vaccaro, segretario UIL pensionati

17. Imelde Cassino Rosati, Presidente Unitre Moliterno

18. Mario Marra, ex dirigente sanitario

19. Maurizio Spera, Avvocato

20. Vincenzo Forastiere detto Enzo, ingegnere

21. Giacomo Nardone Aggiutorio, giornalista

22. Giulio Cainarca, condirettore di Radio Libertà

23. Giuseppe Rossi, odontoiatra

24. Enzo Caruso, endocrinologo

25. Mariangela Pisano, ex docente

26. Giuseppe Natale, geometra

27. Raoul Pacifici Guatteri, Presidente onlus “Quei Ragazzi”

28. Mimì Cardellicchio, disoccupato

29. Domenico Muscolino, ingegnere e già sindaco di Castelsaraceno

30. Nicoletta Colombo, insegnante

31. Donato Pace, giornalista e fondatore ODG Basilicata

32. Melina Fusco, insegnante in pensione

33. Alessandro Bolognetti, docente

34. Maria Laura Garripoli, impiegata

35. Carlo Giordano, funzionario comunale

36. Rosa Mollica, direttore de “Le Cronache”

37. Giuseppe De Luca, funzionario in pensione

38. Franco Mileo, geometra

39. Donato Cerone, libero professionista

40. Angelo Chiurazzi, operaio

41. Patrizia Albanese, operatore di call-center

42. Gianni Del Peschio, operatore di call-center

43. Carlo Lambardella, ingegnere

44. Gianfranco Blasi, già parlamentare e scrittore

45. Enrico Marotta, assistente amministrativo PO di Sapri e giornalista pubblicista Odg della Campania

46. Antonietta Lofrano, insegnante in pensione

47. Silvana Baldini, Casalinga

48. Linda Pelosi, medico

49. Marcello Favale, impiegato e scrittore

50. Espedito Santochirico, insegnante

51. Pierino Tufaro, insegnante in pensione

52. Rosanna Lobefalo, insegnante

53. Claudia Cantisani, musicista

54. Felice Del Vecchio, musicista

55. Maria Targise, insegnante

56. Laura Paradiso, docente scuola per l’infanzia

57. Raffaele Mazzarelli, tecnico elettronico

58. Antonella Viceconti, insegnante

59. Wilma Ciminelli, insegnante

60. Antonio Flovilla, medico

61. Maria Julia Forastiero, pensionata

62. Antonio Flovilla, medico

63. Mario Erboso, maestro di ballo

64. Rossella Costantini, casalinga

65. Francesco Castegrande, pensionato

66. Giustino D’Onofrio, avvocato

67. Nicheo Cervone, pensionato, ex agente dei servizi di sicurezza

68. Nicola Perri, pensionato e attivista di Italia Nostra

69. Nicola Valluzzi, sindaco di Castelmezzano

70. Biagio Velardi, agente immobiliare e imprenditore

71. Nunzia Cifarelli, insegnante

72. Claudio La Rosa, ingegnere

73. Mauro Antinolfi, Casato Antinolfi

74. Marilena Fittipaldi, artigiana

75. Marilena Fittipaldi, Artigiana

76. Sigismondo Di Agresti Consoli, It administrator

77. Vincenzo Veltri, farmacista in pensione

78. Alessandro Falcone, impiegato

79. Donato Favale, pensionato

80. Domenico Dragonetti, dirigente in pensione