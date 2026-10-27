Appello a Bolognetti affinché sospenda lo sciopero della fame

Pubblichiamo l’appello, a prima firma Francesca Tiboldo, indirizzato a Maurizio Bolognetti affinché sospenda lo sciopero iniziato il 5 ottobre
La prova che la forza prevale su tutto è confermata anche dalla presa di posizione del governo (che io approvo), che di fronte alla violenza reagisce con disapprovazione e decreti legge, ma di fronte a una persona della tua levatura, caro Maurizio, che utilizza scioperi della fame e della sete per rivendicare diritti fondamentali e prioritari per tutti i cittadini e che ha il coraggio di denunciare reati ricorrenti, non interviene.
Così come l’Ordine dei giornalisti, lucano e nazionale, tace rispetto alle ripetute minacce che hai ricevuto. È calato su questa tua ennesima azione nonviolenza uno scandaloso silenzio; un silenzio assassino. É tutta colpa dell’informazione o l’informazione è condizionata, o peggio, dalla politica? Come affermi tu da una vita, a rischio della tua vita, fondamentale è il diritto di essere informati e di poter informare, di dar corpo al Satyagraha (insistenza per la verità) anche attraverso la fame, il digiuno, la sete. Sulle tue battaglie non c’è sufficiente informazione, anzi chi dovrebbe tutelare i giornalisti giustifica chi ti minaccia.
Esiste, per fortuna, anche un buon giornalismo, vedi Giulio Cainarca e Radio Libertà o Le Cronache e Rosa Mollica; vedi, Maurizio caro, la tua rassegna stampa sempre ricca di contenuti e di approfondimenti.
Ciò detto e premesso, crediamo che non si possa aspettare ancora, mettendo a rischio la tua salute di fronte a chi vilmente sembra dirti: “crepa”. Pertanto, ti chiediamo di prendere in considerazione una nuova sospensione, per poter poi rilanciare le ragioni che stai provando a nutrire e che condividiamo.
I firmatari
1. Francesca Tiboldo, ex docente
2. Maria Antonietta Ciminelli, Insegnante
3. Rosanna Ennico, Casalinga
4. Antonio Albanese, direttore di AGCNEWS
5. Alessandro Singetta, Avvocato
6. Sabatino Savaglio, commercialista
7. Silvana Marra, ex docente
8. Paride Leporace, giornalista e scrittore
9. Vincenzo Acito detto Enzo, Ingegnere
10. Fabio Modesti, giornalista
11. Raffaela Petruzzelli, ex dirigente sanitario
12. Lucia Tripodi, cuoca
13. Paolo Sinisgalli, giornalista e poeta
14. Giovanni Paolo Saturnino, impiegato
15. Vito Cantisani, Farmacista
16. Carmine Vaccaro, segretario UIL pensionati
17. Imelde Cassino Rosati, Presidente Unitre Moliterno
18. Mario Marra, ex dirigente sanitario
19. Maurizio Spera, Avvocato
20. Vincenzo Forastiere detto Enzo, ingegnere
21. Giacomo Nardone Aggiutorio, giornalista
22. Giulio Cainarca, condirettore di Radio Libertà
23. Giuseppe Rossi, odontoiatra
24. Enzo Caruso, endocrinologo
25. Mariangela Pisano, ex docente
26. Giuseppe Natale, geometra
27. Raoul Pacifici Guatteri, Presidente onlus “Quei Ragazzi”
28. Mimì Cardellicchio, disoccupato
29. Domenico Muscolino, ingegnere e già sindaco di Castelsaraceno
30. Nicoletta Colombo, insegnante
31. Donato Pace, giornalista e fondatore ODG Basilicata
32. Melina Fusco, insegnante in pensione
33. Alessandro Bolognetti, docente
34. Maria Laura Garripoli, impiegata
35. Carlo Giordano, funzionario comunale
36. Rosa Mollica, direttore de “Le Cronache”
37. Giuseppe De Luca, funzionario in pensione
38. Franco Mileo, geometra
39. Donato Cerone, libero professionista
40. Angelo Chiurazzi, operaio
41. Patrizia Albanese, operatore di call-center
42. Gianni Del Peschio, operatore di call-center
43. Carlo Lambardella, ingegnere
44. Gianfranco Blasi, già parlamentare e scrittore
45. Enrico Marotta, assistente amministrativo PO di Sapri e giornalista pubblicista Odg della Campania
46. Antonietta Lofrano, insegnante in pensione
47. Silvana Baldini, Casalinga
48. Linda Pelosi, medico
49. Marcello Favale, impiegato e scrittore
50. Espedito Santochirico, insegnante
51. Pierino Tufaro, insegnante in pensione
52. Rosanna Lobefalo, insegnante
53. Claudia Cantisani, musicista
54. Felice Del Vecchio, musicista
55. Maria Targise, insegnante
56. Laura Paradiso, docente scuola per l’infanzia
57. Raffaele Mazzarelli, tecnico elettronico
58. Antonella Viceconti, insegnante
59. Wilma Ciminelli, insegnante
60. Antonio Flovilla, medico
61. Maria Julia Forastiero, pensionata
62. Antonio Flovilla, medico
63. Mario Erboso, maestro di ballo
64. Rossella Costantini, casalinga
65. Francesco Castegrande, pensionato
66. Giustino D’Onofrio, avvocato
67. Nicheo Cervone, pensionato, ex agente dei servizi di sicurezza
68. Nicola Perri, pensionato e attivista di Italia Nostra
69. Nicola Valluzzi, sindaco di Castelmezzano
70. Biagio Velardi, agente immobiliare e imprenditore
71. Nunzia Cifarelli, insegnante
72. Claudio La Rosa, ingegnere
73. Mauro Antinolfi, Casato Antinolfi
74. Marilena Fittipaldi, artigiana
75. Marilena Fittipaldi, Artigiana
76. Sigismondo Di Agresti Consoli, It administrator
77. Vincenzo Veltri, farmacista in pensione
78. Alessandro Falcone, impiegato
79. Donato Favale, pensionato
80. Domenico Dragonetti, dirigente in pensione