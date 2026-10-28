Bochicchio e Valvano: “Da Calenda e Pittella ci aspettiamo i fatti e non narrazioni”

Bochicchio e Valvano: “Da Calenda e Pittella ci aspettiamo i fatti e non narrazioni”

Bochicchio e Valvano: “Da Calenda e Pittella ci aspettiamo i fatti e non narrazioni”

Bochicchio e Valvano: “Da Calenda e Pittella ci aspettiamo i fatti e non narrazioni”

Bochicchio e Valvano: “Da Calenda e Pittella ci aspettiamo i fatti e non narrazioni”

Bochicchio e Valvano: “Da Calenda e Pittella ci aspettiamo i fatti e non narrazioni”

Il capogruppo socialista e il segretario regionale del PSI: Azione è partner del centrodestra in Basilicata. Calenda chiarisca come finanziare la proposta del gas release e cosa pensa della ripartizione del fondo sanitario nazionale. Ai cittadini servono soluzioni concrete

“Diventiamo tutti scrittori sotto le elezioni politiche. Anche Calenda non si sottrae al vezzo di incartare il suo manifesto di idee per la propaganda elettorale, utile solo alla destra Italiana. Non può essere qualificata in altro modo la posizione di Azione, di fronte a un sistema elettorale bipolare: e per questo Azione, di fatto, è il cavallo di troia della destra italiana. In Basilicata, invece, la posizione è più chiara, Azione è partner del centro-destra sin dall’origine. Un accordo elettorale che fino ad oggi non è stato chiarito nei suoi contenuti programmatici”.

Lo dichiarano il capogruppo socialista in Consiglio regionale, Antonio Bochicchio, e il segretario regionale del PSI, Livio Valvano, che proseguono:

“Il leader Lucano, Marcello Pittella, continua a parlare di riforme non attuate, puntando l’indice sulla sanità, ma non è stato mai chiarito di quali riforme si tratta. Bisogna ricordare che i cittadini non vivono di riforme ma di soluzioni concrete, che si perseguono con proposte di legge, azioni istituzionali, insomma con la fatica della politica più che con lo show intorno a un libro, o con comunicati ultimativi temporizzati, neanche a farlo a posta, alla scadenza del mandato del Presidente del Consiglio Regionale. Servirebbe un briciolo di coerenza, Calenda ha più volte sollecitato i partiti e i loro leader nazionali ad accompagnare le proposte elettorali con l’indicazione delle fonti di finanziamento. Bisognerebbe fargli sapere che quella regola aurea dovrebbe valere anche quando le proposte le fa lui. In Basilicata, per esempio, dovrebbe chiarire il ‘dove prendiamo i soldi’ per sostenere la proposta del gas realese. Ma soprattutto, bisognerebbe passare all’azione, con disegni di legge e proposte politiche, coinvolgendo la maggioranza di cui Azione, in Basilicata, è partner fondatrice. Dovrebbe spiegarci come si finanzia la promozione della competitività dell’industria, attraverso la riduzione del costo dell’energia. Ma dovrebbe anche chiarire cosa pensa Calenda del sistema di ripartizione del fondo sanitario nazionale, dell’applicazione draconiana del DM 70/2015 e delle norme collegate, che strangolano l’organizzazione dei servizi sanitari di Regioni con grande dispersione demografica come la Basilicata”.

“La sanità lucana non può essere finanziata e organizzata come la sanità della Regione Lazio. Non abbiamo la stessa rete infrastrutturale ne la medesima distribuzione della popolazione. Questo è un argomento concreto che può essere risolto con relativa semplicità, modificando i sistemi di ripartizione del fondo sanitario ad invarianza di spesa. Così possiamo evitare il taglio dei servizi e la chiusura dei reparti, come invece, già deciso per Melfi che il prossimo anno perderà il punto nascita. E succederà anche negli altri presidi se non interviene la Politica con norme di buon senso. Questi – concludono gli esponenti del PSI di Basilicata – sono i temi concreti sui quali Azione, Calenda e Pittella, dovrebbero impegnarsi. Oggi che sono partner della maggioranza di Governo, non domani, quando non lo saranno più”.