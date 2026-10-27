Dal 7 al 14 Novembre sarà infatti ospitata presso il Complesso di San Michele la mostra “Disegnare lo schermo. Il cinema nell’arte di Gio Quasirosso”

Di Lorenza Marini

Arriva a Salerno l’arte di Quasirosso. Dal 7 al 14 Novembre sarà infatti ospitata presso il Complesso di San Michele la mostra “Disegnare lo schermo. Il cinema nell’arte di Gio Quasirosso”, nell’ambito dei quattro progetti speciali organizzati dal Festival Linea d’Ombra.

Giovanni Esposito, in arte Quasirosso, vanta un curriculum di collaborazioni tra cui spiccano i nomi di grandi brand internazionali come Prada, Gucci, Paramount Pictures e Prime Video.Il giovane artista, la cui carriera ha avuto inizio sulle riviste underground della Campania, e che ha poi riscosso grande successo grazie ai suoi contenuti online prima su Facebook e poi su Instagram, è da tempo una presenza fissa anche alle fiere del fumetto più famose d’Italia, tra cui il Lucca Comics & Games e il COMICON di Napoli.

La mostra “Disegnare lo schermo” è un omaggio all’immaginario cinematografico che fa da ispirazione a Quasirosso, la cui arte intrattiene col cinema un legame speciale consolidato da collaborazioni come la più recente, dove, in occasione dell’uscita del nuovo film firmato Laika, “Wildwood: i segreti del bosco proibito”, l’artista ha realizzato una variante del poster originale del film che è stata poi distribuita presso i circuiti UCI Cinemas.

L’evento si terrà in preparazione alla trentunesima edizione del Festival Linea d’Ombra, che inizierà ufficialmente il 9 Novembre e il cui tema annuale è PLAY/GAME – Mettiamoci in Gioco, un invito rivolto ad artisti e artiste coinvolti così come allo stesso pubblico chiamato a partecipare ai vari eventi.

Il vernissage salernitano sarà diviso in tre aree: una zona introduttiva che presenterà il racconto formativo dell’artista attraverso opere create con vari media (illustrazioni, racconti digitali e graphic novel); una sezione centrale dedicata al legame tra Quasirosso e la settima arte, dove le sue opere in formato digitale verranno riprodotte ed esposte su tela in grande formato; in ultimo, un’area dedicata alle dodici tavole che compongono la serie “Baci dal cinema”, delle reinterpretazioni di alcuni tra i baci più iconici della storia cinematografica.

Sarà inoltre possibile assistere a una performance di live painting con l’artista arricchita dall’accompagnamento musicale di Max Barrella. L’evento live, che inaugurerà ufficialmente la mostra, si terrà il 7 Novembre a partire dalle 17 presso il Complesso di San Michele e sarà a ingresso libero. Lo stesso orario d’apertura verrà mantenuto per il resto dei giorni dell’esposizione.