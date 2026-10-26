FORZA LULA

Vittoria storica di Lula in Brasile, Bolsonaro contesta l'esito del voto. Rimonta miracolosa che lancia un messaggio a Trump in vista del midterm. Maraio: "Le battaglie per i diritti e la giustizia sociale ci uniscono, anche a migliaia di chilometri di distanza"

Lula ha trionfato alle elezioni brasiliane. “Ringrazio la generosità dei giovani brasiliani che si sono battuti a difesa della democrazia”, ha detto a caldo, in una San Paolo già in festa. Dopo una rimonta epocale, l’ultima icona della sinistra mondiale ha surclassato al ballottaggio il candidato trumpiano Flavio Bolsonaro, confermandosi per la quarta volta presidente del Brasile.

Alla fine ha conquistato il 51,74% dei voti, contro il 48,2% di Flavio, uno scarto netto, ben superiore al testa a testa serratissimo previsto alla vigilia. Tuttavia Bolsonaro non ci sta. Il figlio di Jair ha annunciato che chiederà l’annullamento del voto, a suo giudizio falsato dalla decisione del giudice di rinviare di due ore la chiusura dei seggi, misura richiesta anche da lui. Insomma è proprio il caso di dire tale padre tale figlio.

Un trionfo, questo di Lula, che lancia un segnale forte anche al mondo: a pochi giorni dal voto di midterm, la sua affermazione ferma l’avanzata, sinora inarrestabile, della destra trumpiana in America Latina.

Dietro la vittoria c’è certamente il boom della partecipazione: l’astensione è crollata di due punti, segno che è stato votato anche da chi è rimasto a casa il primo turno. Ma stavolta è andato alle urne forse spinto dalla paura di un altro Bolsonaro alla presidenza.

I socialisti italiani fanno il tifo per Lula

“Per un Brasile più giusto, per il lavoro, per chi lotta contro la povertà e le disuguaglianze. Per una democrazia capace di dare voce e opportunità a tutti.

Sono le nostre radici: le battaglie per i diritti e la giustizia sociale ci uniscono, anche a migliaia di chilometri di distanza.