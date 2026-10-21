La guerra cognitiva: se l’ultimo campo di battaglia è la nostra mente

Non si combatte più soltanto nel fango delle trincee o nei cieli solcati dai droni. Oggi la frontiera più avanzata dei conflitti globali attraversa un territorio invisibile e intimo: la mente umana.

È la cosiddetta guerra cognitiva, una strategia geometrica che non punta a distruggere i corpi, ma a colonizzare le coscienze, a modificare il modo in cui intere popolazioni percepiscono la realtà e, di conseguenza, agiscono. Nell’era dell’iperconnessione, le nostre fragilità psicologiche e i nostri bias emotivi sono diventati vulnerabilità strategiche. Attraverso algoritmi sofisticati, fake news targettizzate e la polarizzazione sistematica del dibattito pubblico, attori statali e grandi centrali di potere plasmano l’opinione pubblica a propria immagine. Il fine ultimo non è semplicemente vincere una discussione, ma paralizzare la capacità critica del cittadino, seminare una sfiducia cronica nelle istituzioni democratiche e rendere l’avversario incapace di reagire.

Per una forza di progresso, questa deriva rappresenta una minaccia esistenziale. Se il consenso viene fabbricato in laboratorio sfruttando la paura e la rabbia, lo spazio per il ragionamento politico si azzera. La democrazia partecipativa rischia di trasformarsi in un teatro di marionette eterodirette da remoto.

La resistenza a questa nuova forma di imperialismo psicologico non si fa con le armi, ma con il sapere. Oggi più che mai, difendere il pensiero critico, investire nella scuola e pretendere la trasparenza degli algoritmi significa condurre una vera battaglia di liberazione. Dobbiamo sottrarre le menti al controllo del miglior offerente, per restituire al popolo la sovranità delle proprie idee.

Raffaele Amendola