“Prospettiva Beatles”, lo spettacolo di Fabrizio Grecchi (pianoforte) ed Enzo Gentile (voce narrante) dedicato agli “scarafaggi”

Di progetti e iniziative relative ai Beatles è pieno il mondo. Concerti di tribute band, spettacoli teatrali, conferenze, film, saggi, inchieste, che narrano le gesta e il mito del massimo fenomeno musicale della seconda metà del secolo scorso.

I Beatles, d’altronde, si confermano un punto di riferimento e un modello artistico di comunicazione e cultura pop.

Fabrizio Grecchi (pianoforte) ed Enzo Gentile (voce narrante) con lo spettacolo “PROSPETTIVA BEATLES” (prodotto e organizzato da Bubba Music) hanno scelto di percorrere la strada del “racconto musicale”, un viaggio attraverso la storia dei Beatles creato per condurre gli spettatori ad approfondimenti e a nuove scoperte.

La musica, le canzoni dei Beatles restano ovviamente, senza tema di smentite, al centro del set, grazie alle esecuzioni di Grecchi che rilegge i brani al pianoforte in uno stile originale e con soluzioni armoniche sorprendenti che sapranno stupire anche i Beatlesiani più fedeli e accaniti.

Sarà invece Enzo Gentile, in quanto storico, giornalista, ma soprattutto esperto Beatlesiano, ad inquadrare la vita dei “Fab Four” e la febbre della Beatlemania, mettendo una lente di ingrandimento su specifici episodi del mito Beatlesiano e inserendoli nel contesto storico degli anni Sessanta.

I suoni e le canzoni dei Beatles risvegliano la memoria di una vicenda che continua ad affascinare il pubblico di ogni generazione. Fabrizio Grecchi ed Enzo Gentile riescono, attraverso musica e parole, a mettere a fuoco alcuni momenti fondamentali nella traiettoria artistica dei 4 baronetti di Liverpool.

Nell’arco di 70 minuti si ascolteranno i titoli più importanti della discografia Beatlesiana, dai brani più celebri e irrinunciabili, a quelli meno conosciuti. Una full immersion che vi racconterà i Beatles da un nuovo punto di vista.

“PROSPETTIVA BEATLES” è una storia raccontata in musica dove i protagonisti diventano personaggi della storia stessa e il pubblico viene coinvolto per cantare e ballare sulla straordinaria macchina del tempo chiamata Beatles.

Fabrizio Grecchi: Compositore e pianista, autore di colonne sonore per cinema e teatro e musiche originali per grandi eventi, è conosciuto soprattutto per il suo spettacolo “Beatles Piano Solo” che ha eseguito in importanti festival in tutto il mondo, raggiungendo oltre 40mila spettatori da New York a Roma passando per Liverpool e Parigi. È annualmente tra i protagonisti di Piano City Milano e di altre edizioni in Italia e all’estero di Piano City.

Enzo Gentile: Importante firma del giornalismo musicale italiano e autore di diversi libri in materia. Docente universitario di Storia del pop e del rock, consulente per teatri, produzioni editoriali e discografiche. Ha condotto programmi radiofonici per Radio RAI e altre emittenti ed è direttore artistico di vari Festival, tra cui “Naturalmente Pianoforte”. Ai Beatles ha dedicato diverse mostre, pubblicazioni e moltissimi articoli nel corso del tempo.

ANDREA MALAVOLTI

FOTO CONCESSE DALL’UFFICIO STAMPA PAROLE&DINTORNI