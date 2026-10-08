Sanchez, unico politico di livello in Europa

Sono un avvocato da tanti anni, e dunque giro per l’Italia e conosco molte persone grazie alla mia professione. Molte persone, anche politici.

PROPRIO il ” quadro politico italiano ” è alquanto deprimente, fatto prevalentemente di URLATORI ed URLATRICI e poco di persone RAGIONEVOLI.

Anche in EUROPA non c è di che entusiasmarsi all’uopo….. Da anni sostengo, e gli ultimi episodi lo PROVANO senza dubbio, che l’unico vero politico europeo di LIVELLO è il SOCIALISTA PEDRO SANCHEZ….. Potrà anche perdere…. alle prossime elezioni SPAGNOLE, siamo in democrazia, ma resta comunque un GIOVANE INNOVATORE, PROGRESSISTA.

E’ stato INVIDIATO e BERSAGLIATO in ogni modo e maniera, ma resta in ogni caso un PATRIMONIO per la sinistra europea anche per i prossimi anni, soprattutto per il partito SOCIALISTA europeo.

La SPAGNA ci era dietro in molti settori anche economici… ai tempi di PERTINI.

Oggi la GUARDIAMO noi ITALIANI da MOLTO dietro, con questo paese ITALIANO che non ha mostrato nulla di rilievo alla STORIA.. se non PAPA FRANCESCO che tuttavia è stato a capo del VATICANO e non dell’ITALIA.

ADALBERTO ANDREANI

Rieti-Terni.