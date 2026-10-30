Torna Luca Barbarossa con un nuovo singolo che anticipa l’album “Pepita e la rivoluzione”

Da oggi, venerdì 30 ottobre, è disponibile in digitale “PROTEGGA IL CIELO” (lucabarbarossa.lnk.to/proteggailcielo) il nuovo brano di LUCA BARBAROSSA che anticipa l’album di prossima uscita “PEPITA E LA RIVOLUZIONE”.

Sempre da oggi è attivo il pre-order di “PEPITA E LA RIVOLUZIONE”.

“Un ragazzo e una ragazza piantano un albero su un marciapiede di quartiere. Un gesto semplice e grandioso allo stesso tempo. Questo è solo il punto di partenza – racconta Barbarossa – Da qui altri gesti silenziosi quanto indispensabili ci preservano dal baratro in cui l’umanità sembra sprofondare ciclicamente.

Questa canzone è il mio modo per ringraziare tutti coloro che regalano azioni significative alla comunità. Sono piccole e grandi imprese compiute per lo più da persone dotate di una particolare sensibilità e che con coraggio si espongono alle difficoltà che incontra chi nuota contro corrente. Va a loro la mia gratitudine ed è per loro che invoco la protezione del cielo. Musicalmente siamo nello stile delle ballad dei songwriter americani degli anni ’60 e ’70, ma con un tocco mediterraneo rappresentato dagli archi scritti e diretti da Paolo Buonvino”.

A caratterizzare “Protegga il cielo” è un arrangiamento che coniuga sonorità acustiche, archi e cori, contribuendo a creare un’atmosfera intensa e delicata. Il brano – prodotto da Maurizio Mariani e Francesco Valente insieme a Luca – vede Daniel Mastrovito al pianoforte, Pierpaolo Ranieri al contrabbasso, Puccio Panettieri alla batteria, Francesco Valente alla chitarra e Jose Ramon Caraballo Armas alle percussioni. La sezione degli archi è composta da Prisca Amori al violino, Antonio Bossone alla viola e Kyung-Mi Lee al violoncello, con gli archi scritti e diretti da Paolo Buonvino. Completano l’arrangiamento i cori di Chiara Calderale, Frances Alina Ascione e Maurizio Mariani.

Con questo nuovo singolo, il cantautore romano anticipa il mondo di “PEPITA E LA RIVOLUZIONE”, il suo prossimo album, aprendo una riflessione sul valore dei piccoli gesti, sul coraggio di chi si mette in gioco e sulla possibilità di contribuire, attraverso azioni concrete e quotidiane, a un cambiamento condiviso.

Luca Barbarossa è cantautore, musicista, conduttore radiofonico e autore, protagonista della scena musicale italiana da oltre 40 anni. Dopo la vittoria al Festival delle Voci Nuove di Castrocaro nel 1980, debutta al Festival di Sanremo nel 1981 con Roma spogliata. Nel 1992 conquista il primo posto al Festival con Portami a ballare, uno dei brani più conosciuti della sua carriera. Nel corso degli anni pubblica album di successo come Non tutti gli uomini, Al di là del muro e Cuore d’acciaio, collaborando con importanti artisti della musica italiana. Nel 2010 diventa conduttore di Radio2 Social Club, programma dedicato alla musica dal vivo e all’intrattenimento, che dal 2015 passa alla programmazione quotidiana. Parallelamente, porta avanti progetti teatrali e iniziative solidali, partecipando anche alla conduzione del Concertone del Primo Maggio e ricoprendo il ruolo di presidente dell’Associazione Nazionale Italiana Cantanti. Nel 2018 pubblica Roma è de tutti, album in romanesco dedicato alla sua città. Nel 2021 esce per Mondadori il romanzo autobiografico Non perderti niente, mentre nel 2023 pubblica La verità sull’amore, progetto musicale nato dallo spettacolo realizzato con Stefano Massini. Nel 2024 pubblica Cento storie per cento canzoni per La nave di Teseo, da cui nasce uno spettacolo teatrale, e partecipa al film Diamanti di Ferzan Ozpetek. Nel 2026 prende parte alle celebrazioni per gli ottant’anni della Repubblica Italiana al Quirinale. Attualmente è al lavoro sul lancio di Pepita e la rivoluzione, nuovo album registrato interamente in analogico con musicisti e artisti di rilievo internazionale, che segna un nuovo capitolo del suo invidiabile percorso artistico.

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ANDREA MALAVOLTI

FOTO CONCESSA DALL’UFFICIO STAMPA PAROLE&DINTORNI