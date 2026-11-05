Avanti PSI, il 14 novembre il Congresso della Federazione Metropolitana di Venezia

I socialisti veneziani chiamati a rinnovare gli organismi dirigenti

I socialisti veneziani chiamati a rinnovare gli organismi dirigenti. Appuntamento a Marghera, dalle 9 alle 12. Il confronto sulle prospettive politiche e organizzative del partito nel territorio.

Si terrà sabato 14 novembre 2026 il Congresso della Federazione Metropolitana di Venezia di Avanti PSI. L’appuntamento è in programma dalle ore 9 alle 12 presso la sede della Federazione, in via Toffoli 46, a Venezia Marghera.

L’assemblea congressuale, convocata a seguito delle riunioni del Direttivo del 17 settembre e del 30 ottobre, rappresenterà un momento di confronto politico e organizzativo per i socialisti del territorio, chiamati a rinnovare gli organismi dirigenti della Federazione Metropolitana.

I lavori prenderanno il via alle ore 9 con l’insediamento della Commissione di garanzia, seguito dalla costituzione della Presidenza dell’assemblea. Alle 9.20 è prevista la relazione del segretario metropolitano uscente, Pietro Lotto, mentre alle 9.30 saranno presentate le mozioni dei candidati alla Segreteria.

Dalle ore 10 spazio al dibattito congressuale, che consentirà agli iscritti di confrontarsi sulle prospettive del partito e sulle priorità dell’azione politica nel territorio veneziano.

Alle ore 11.05 si procederà alle votazioni, con voto palese, per l’elezione del segretario metropolitano, della Direzione Metropolitana, dell’Esecutivo Metropolitano, del segretario amministrativo e dei Probiviri.

Le conclusioni, previste per le ore 12, saranno affidate al segretario regionale.

Il Congresso rappresenta un passaggio importante nella vita democratica della Federazione e un’occasione per rafforzare la presenza e l’iniziativa politica socialista nell’area metropolitana veneziana, attraverso il coinvolgimento degli iscritti e il rinnovo degli organismi dirigenti.

La convocazione è stata sottoscritta dal presidente della Commissione congressuale, Michele Bertaggia, e dal segretario metropolitano Pietro Lotto.