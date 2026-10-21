Iniziativa pubblica del PD e del PSI Vicenza – 22 Ottobre 2026

Si tratta dell’ottavo incontro dello “Scuola Grand Tour” organizzato insieme alle altre forze politiche del centrosinistra e con cui il PSI sta portando avanti una campagna d’ascolto sui territori.

Dopo gli incontri nel Lazio, in Sardegna, in Piemonte, nelle Marche, in Toscana, in Lombardia è ora il momento del Veneto, nel vicentino, a Costabissara.

In un momento delicato e turbolento per il Paese, in cui i nostri giovani sono scesi nelle piazze per protestare, la Sezione PSI “Fernando Bandini” di Vicenza, in collaborazione con il Gruppo di lavoro nazionale del PSI, organizza, insieme al PD di Costabissara, mercoledì 22 ottobre l’incontro pubblico dal titolo: “Scuola pubblica strumento di emancipazione e sviluppo sociale“.

Un titolo che è una scelta politica chiara. Per noi socialisti, come insegnava Pertini, libertà e giustizia sociale sono un binomio inscindibile, e non c’è giustizia senza una scuola statale pubblica forte, laica, inclusiva e di qualità.

La scuola non è una spesa, è l’investimento più socialista che ci sia perché emancipa, rende liberi, costruisce sviluppo sociale per tutta la comunità berica e in tutto il resto del Paese.

Al centro del confronto: integrazione e inclusione; scuola come primo luogo di cittadinanza; intelligenza artificiale e nuove competenze;

edilizia scolastica; ruolo dei docenti. In tempi di urla e divisioni, noi socialisti vicentini, insieme al PD, vogliamo proporre ascolto e proposta. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza, in particolare a docenti, studenti, famiglie, dirigenti scolastici, sindacati e associazioni.

Appuntamento: 22 Ottobre 2026, ore 20 Centro di cultura “Elisa Conte”-Sala delle rose Via G. Mazzini 36 Costabissara (VI).

Luca Fantò

Segretario provinciale PSI – Avanti! Vicenza

Referente nazionale PSI scuola