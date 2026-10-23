Scuola: Autonomia, libertà di insegnamento e attacco alla scuola pubblica

Scuola Grand Tour ha fatto tappa a Costabissara

Autonomia, libertà di insegnamento e attacco alla scuola pubblica al centro del dibattito

Nell’ambito di “Scuola Grand Tour”, si è tenuto ieri sera a Costabissara, organizzato dal PSI scuola e dal PD, un partecipato incontro pubblico dedicato al futuro della scuola pubblica italiana.

All’incontro sono intervenuti:

Chiara Luisetto, Consigliera Regionale del Veneto, Giuseppe Marotta, Segretario Provinciale FLC CGIL, Luca Fantò, Referente Nazionale Scuola del PSI e i docenti Giovanni Manna ed Enrico Mastrotto.

Un confronto aperto e approfondito che ha toccato molti dei nodi cruciali che la scuola sta vivendo.

Al centro del dibattito l’autonomia scolastica e la necessità di difendere la piena indipendenza degli insegnanti e delle scuole. Ampio spazio è stato dedicato ai temi dell’inclusione e dell’integrazione degli alunni di origine straniera, come pilastro di una scuola davvero costituzionale e accogliente. I relatori hanno riconosciuto le ragioni della protesta che spinge in piazza gli studenti italiani.

Si è poi discusso a lungo dell’attacco in atto da anni nei confronti della scuola pubblica. Un attacco che si concretizza con l’aumento esponenziale della burocrazia, con il taglio al personale e alle risorse economiche e con una crescente pressione esercitata su alunni e docenti rispetto ai contenuti e agli argomenti che si possono trattare in classe.

Si è ribadita l’importanza dell’educazione sessuo-affettiva e della necessità di una presenza continua degli psicologi nelle scuole.

A conclusione della serata, raccogliendo le sollecitazioni venute dal pubblico, è stata avanzata la proposta di aprire un Tavolo Provinciale sulla Scuola permanente, aperto a forze sindacali, politiche, associazioni, docenti, genitori e studenti, per dare continuità al confronto e costruire proposte concrete per il territorio vicentino.

Luca Fantò

Segretario provinciale PSI – Avanti! Vicenza

Referente nazionale PSI scuola