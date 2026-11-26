Il Rapporto Industria 2026 presentato ieri dalla Confindustria, fotografa una manifattura italiana che conserva il proprio peso internazionale ma resta esposta a nodi strutturali. Il settore ha mantenuto una posizione stabile tra il settimo e l’ottavo posto nel mondo e resta seconda in Europa dopo la Germania. Il quadro indica anche bilanci rafforzati, investimenti superiori a quelli dei principali partner europei ed esportazioni sostenute dalla qualità dei prodotti.

Il punto critico riguarda la produttività. La bassa crescita viene definita una criticità strutturale: tra il 1995 e il 2025 l’aumento in Italia è stato del 27%, pari in media allo 0,8% annuo. E’ poco rispetto alla Germania +76%, Spagna 50%, Francia 100% per lo stesso periodo temporale.

Il rapporto collega la competitività della manifattura anche al nodo dei costi energetici, indicati come significativamente più elevati rispetto a Francia e Germania. A questo elemento si affianca il ritardo negli investimenti immateriali, definiti come un motore essenziale della crescita. Il tema entra nella lettura complessiva insieme al rafforzamento dei bilanci e alla capacità di esportare, ma ne evidenzia le differenze rispetto ai concorrenti europei.

La competitività industriale non si limita alla sola organizzazione interna delle imprese.

Nel rapporto compare il peso dei fattori esterni alla fabbrica: servizi acquistati, prodotti e venduti, capacità di adottare l’intelligenza artificiale, esposizione e capacità di adattamento al cambiamento climatico, e contesto territoriale in cui le imprese operano.

La manifattura italiana investe più dei principali partner europei ed esporta di più grazie alla qualità dei suoi prodotti.

La manifattura genera in Italia il 14,9% del pil, occupa il 14,7% dei lavoratori ma produce 20,2% dei redditi da lavoro dipendente.

Nel mondo rappresenta il 2,2% del valore aggiunto manifatturiero globale, il 13% in Europa.

Nel 2025 ha realizzato circa un terzo degli investimenti nazionali in macchinari e attrezzature e in prodotti della proprietà intellettuale, e quasi la metà di quelli in ricerca e sviluppo.

Il direttore del Centro Studi di Confindustria, Alessandro Fontana, dichiara: “Siamo riusciti a mantenere la nostra posizione tra i pochi grandi Paesi manifatturieri avanzati, e siamo la manifattura più diversificata d’Europa. Rimangono forti debolezze strutturali”.

Pesa la produttività che, misurata in valore aggiunto per ora lavorata, nel 2025 era ancora inferiore alla media 2018-2019, mentre in Francia, Germania e Spagna la superava di oltre il 5%. Incide il nodo della dimensione delle imprese, con le medie imprese italiane che superano di circa il 20% le omologhe tedesche, francesi e spagnole.

Sulla competitività pesa oggi l’energia. Nel 2026 si è ampliato il divario di costo con Francia e Germania, con un incremento dell’incidenza sui costi di produzione quasi doppio rispetto alla Germania e quasi quattro volte quello della Francia (+0,4). Persiste inoltre il divario sul prezzo dell’elettricità.

Per la produzione industriale, dopo tre anni di calo arriva la stabilizzazione, ma i livelli restano sotto il pre-pandemia: +0,1% nei primi nove mesi del 2026, ma quasi il 7% sotto la media 2018-2019 e circa il 6,5% sotto i livelli del 2022.

L’export cresce più dei principali partner europei, grazie soprattutto ai guadagni di qualità, ossia allo spostamento verso prodotti di maggior valore. Per investimenti, la manifattura italiana è più dinamica di Francia e Germania, ma resta il ritardo sugli intangibili.

Nella media 2023-2025 gli investimenti fissi lordi hanno raggiunto circa il 25% del valore aggiunto, contro il 22% francese e il 20% tedesco. Nel 2025 il loro volume era superiore del 18% alla media 2018-2019. Gli economisti del centro studi avvertono che resta però il ritardo negli investimenti in proprietà intellettuale, ricerca e sviluppo, software e banche dati, che rappresentano poco più del 6% del valore aggiunto contro il 10-11% in Francia e Germania.

Dal 2018-2019 questi investimenti sono cresciuti in Italia di circa il 7%, contro il 15% in Francia e Germania e oltre il 50% in Spagna.

Per solidità patrimoniale la manifattura italiana è quasi allineata alla Germania, ma aumentano le disparità. Inoltre, è diminuita anche la dipendenza dal credito bancario.

Prosegue la trasformazione dimensionale del tessuto manifatturiero, diminuiscono le micro imprese e crescono le medie e grandi. L’Italia mantiene tuttavia una struttura dimensionale più frammentata rispetto alle altre principali manifatture europee: le micro e piccole imprese generano oltre il 30% del valore aggiunto, contro meno del 15% in Francia e Germania.

La manifattura italiana mantiene una posizione di primo piano nel panorama internazionale, rafforza la propria solidità patrimoniale, investe più di Francia e Germania ed è riuscita a far crescere le esportazioni grazie soprattutto alla qualità dei prodotti. Restano tuttavia criticità strutturali legate alla produttività, ai costi energetici e al ritardo negli investimenti immateriali.

L’industria manifatturiera italiana genera il 14,9% del Pil nazionale, occupa il 14,7% dei lavoratori e produce il 20,2% dei redditi da lavoro dipendente. Nel 2025 ha inoltre realizzato circa un terzo degli investimenti nazionali in macchinari e attrezzature e quasi la metà di quelli in ricerca e sviluppo.

Sul fronte dei costi, nei primi dieci mesi del 2026 l’incidenza dell’energia sui costi di produzione della manifattura italiana è salita al 5,5%, con un aumento di 1,6 punti rispetto ai livelli pre-Covid. Il divario con i principali partner europei si è ulteriormente ampliato: nel primo semestre 2026 le imprese italiane con consumi elettrici più bassi hanno pagato 0,30 euro per kWh, contro 0,23 in Germania e 0,21 in Francia. Intanto, dopo tre anni consecutivi di flessione, la produzione manifatturiera ha mostrato una sostanziale stabilizzazione nei primi nove mesi del 2026 (+0,1%), ma resta quasi il 7% sotto la media 2018-2019.

Risultati migliori arrivano dalle esportazioni. Tra il 2019 e i primi sette mesi del 2026 l’export manifatturiero italiano è cresciuto in media dell’1,9% annuo a prezzi costanti, più della Spagna (+1,3%), della Francia (+0,3%) e della Germania, sostanzialmente ferma. I guadagni di qualità, che hanno sostenuto la crescita, registrano un incremento del contributo dei prodotti a maggiore valore in 19 settori su 21. Sono diminuite del 5% le imprese esportatrici tra il 2019 e il 2024, ma il valore medio esportato da ciascuna è aumentato del 20%.

Anche la propensione agli investimenti è superiore a quella dei principali partner europei: nella media 2023-2025 gli investimenti fissi lordi hanno raggiunto il 25% del valore aggiunto, contro il 22% della Francia e il 20% della Germania. Resta però il ritardo negli investimenti immateriali, che comprendono proprietà intellettuale, ricerca e sviluppo, software e banche dati: in Italia rappresentano poco più del 6% del valore aggiunto, contro il 10-11% di Francia e Germania.

È migliorata anche la struttura finanziaria delle imprese. La quota di capitale proprio sul totale dell’attivo ha raggiunto il 50% nel 2024, rispetto al 34,5% del 2007, riducendo il divario con la Germania a 2,8 punti percentuali. Il rafforzamento patrimoniale non ha tuttavia coinvolto tutte le aziende e sono aumentate le distanze tra quelle più capitalizzate e quelle più fragili, soprattutto tra micro e piccole imprese.

Una parte importante del Rapporto è dedicata alla crescente integrazione tra industria e terziario. Nel 2025 il 39,1% dei dipendenti delle imprese manifatturiere italiane svolgeva funzioni di servizio: il 16,1% in attività ad alto valore aggiunto, come ricerca, ingegneria, informatica, marketing e assistenza clienti, e il 23% in amministrazione, logistica e supporto. Nella farmaceutica e nell’elettronica la quota arriva a circa il 60%.

Le imprese italiane acquistano tuttavia meno servizi rispetto alle concorrenti europee: questi rappresentano il 32,5% degli acquisti intermedi della manifattura, contro il 41,6% della Francia e il 34,4% della Germania. Per ogni 100 euro di domanda finale di prodotti manifatturieri si attivano comunque 45 euro di produzione di servizi nazionali, un valore superiore a quello di Spagna e Germania.

A pesare sulla crescita è soprattutto la frammentazione dimensionale: le micro imprese italiane dei servizi producono per occupato circa la metà delle medie imprese. Anche il ritardo negli investimenti digitali e nelle competenze limita la possibilità di sfruttare pienamente le nuove tecnologie.

La quota di imprese che hanno integrato soluzioni di intelligenza artificiale nei propri processi è salita dall’11,5% del 2025 al 18,7% del 2026, secondo l’Indagine Confindustria sul lavoro. Un ulteriore 37% sta valutando di introdurle. L’adozione è più diffusa nelle aziende con almeno di 100 addetti, dove raggiunge il 30,6%, rispetto al 17-18% delle imprese più piccole. Nei servizi arriva al 24,7%, contro il 14,2% dell’industria.

Tra gli ostacoli principali figurano la carenza di competenze interne (34,6%), le preoccupazioni per la sicurezza dei dati (32,8%) e le difficoltà di integrazione nei processi aziendali (31,9%). Nelle imprese europee che adottano l’intelligenza artificiale il guadagno medio di produttività del lavoro è stimato intorno al 4%, ma i benefici risultano maggiori quando l’innovazione è accompagnata da investimenti in software, dati e formazione. Non emergono invece effetti significativi nelle micro e piccole imprese, con il rischio che la diffusione della tecnologia accentui i divari esistenti.

Un ulteriore elemento riguarda il fabbisogno energetico delle infrastrutture digitali. Secondo l’Agenzia internazionale dell’energia, i consumi elettrici dei data center potrebbero passare da 485 TWh nel 2025 a circa 950 TWh nel 2030, rendendo necessari nuovi investimenti nella produzione di energia e nelle reti.

Il Rapporto dedica un approfondimento anche agli effetti del cambiamento climatico sulle attività produttive. Considerando non soltanto le sedi legali, ma anche gli stabilimenti, quasi un addetto su tre lavora in aree esposte ad almeno un rischio fisico tra alluvioni, frane e incendi. La quota sale così dal 17% al 31%, sulla base dell’incrocio tra la localizzazione di 2,4 milioni di società e le mappe di pericolosità di Ispra e Fondazione Cima.

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l caldo estremo incide inoltre sulla produttività: dieci giorni in più all’anno con temperature superiori a 35 gradi determinano una riduzione dello 0,3%, mentre oltre i 40 gradi la perdita supera l’1,5%. Per la manifattura italiana l’impatto è circa doppio rispetto alla media. La Commissione europea stima in circa 70 miliardi di euro l’anno il fabbisogno di investimenti per l’adattamento climatico nell’Ue fino al 2050, di cui circa 10 miliardi per l’Italia. Oltre 26 miliardi servirebbero soltanto per la messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico.

L’ultima parte del Rapporto analizza le differenze territoriali, sulla base di una rilevazione condotta da Confindustria attraverso le associazioni territoriali in tutte le 110 province italiane. I tempi e la certezza dei procedimenti amministrativi sono indicati come un ostacolo alla competitività nell’85% delle province, mentre le infrastrutture logistiche sono segnalate nel 72% dei casi.

Tra le principali leve di sviluppo figurano la presenza di multinazionali, indicata nell’81% delle province in cui sono presenti, la disponibilità di fornitori qualificati (73%) e l’offerta formativa locale, dagli Its alle università (68%).

I distretti industriali restano una componente importante del sistema produttivo, con almeno una presenza in 64 province su 110. Nell’ultimo decennio il distretto principale si è rafforzato nel 49% dei casi e si è indebolito nel 27%, con risultati migliori nei territori caratterizzati dalla presenza di un’impresa leader.

Infine, gli effetti dei conflitti in Ucraina e Medio Oriente, attraverso l’aumento dei costi e la scarsità di input, sono stati significativi nel 73% delle province. La concorrenza cinese ha inciso nel 45% dei territori, mentre i dazi statunitensi hanno avuto effetti nel 37%. Sul piano istituzionale, nel 56% delle province gli enti locali partecipano al dialogo con le imprese, ma soltanto nel 29% facilitano l’accesso a misure sovralocali o promuovono iniziative proprie.

L’analisi della Confindustria è abbastanza chiara e completa. E’ compito del governo adottare le misure necessarie per facilitare la crescita della produttività in Italia. Finora non si hanno riscontri in tal senso né dalla politica industriale e nemmeno per quanto riguarda la produzione di energia elettrica dove la geotermia, sempre ignorata nei programmi energetici, è una importante chiave di volta per l’Italia.

Salvatore Rondello