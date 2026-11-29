Un gesto di generosità che diventa patrimonio condiviso e un’occasione per ripercorrere il rapporto tra collezionismo, ricerca artistica e identità culturale. È questo il significato di Stimmung – La donazione di Elisa Morrone e Massimo Bignardi alla Pinacoteca di Montoro, la mostra che sarà inaugurata sabato 12 dicembre 2026, alle ore 18, alla PiMAC – Pinacoteca d’Arte Contemporanea, a San Bartolomeo di Montoro, in provincia di Avellino.

L’esposizione, curata da Eliana Petrizzi, artista e direttrice artistica della Pinacoteca, con la direzione organizzativa di Gerardo Fiore, nasce dalla donazione di opere di Elisa Morrone e Massimo Bignardi alla collezione della PiMAC. Un contributo significativo, che consolida il patrimonio della struttura e ne rafforza il ruolo nella promozione e nella conoscenza delle arti visive contemporanee.

Sono quindici gli artisti presenti con le loro opere: Renato Barisani, Mario Carotenuto, Angelo Casciello, Ugo D’Ambrosio, Teo De Palma, Ugo La Pietra, Ugo Marano, Franco Marrocco, Arturo Pagano, Marco Pellizzola, Angelomichele Risi, Errico Ruotolo, Nicola Salvatore, Nino Tricarico e Peter Willburger. Alle opere donate si affiancheranno altri lavori degli stessi autori, provenienti dalla collezione privata Morrone-Bignardi, dando vita a un dialogo espositivo che consentirà di approfondire percorsi, linguaggi e sensibilità artistiche.

Il titolo della mostra richiama il termine tedesco Stimmung, che nel pensiero heideggeriano rimanda a una «tonalità emotiva», a una disposizione affettiva. Una scelta che riflette il significato più profondo della donazione, nata da un legame umano e culturale con il progetto della Pinacoteca e con il lavoro portato avanti dall’associazione Contemporaneamente APS.

“È questo il motivo, ma anche il senso che abbiamo voluto dare alla nostra piccola donazione”, spiegano Elisa Morrone e Massimo Bignardi, sottolineando il rapporto di condivisione e vicinanza che li lega a Eliana Petrizzi e Gerardo Fiore e all’esperienza culturale sviluppata a Montoro.

Per Eliana Petrizzi, Stimmung rappresenta molto più di un’esposizione. È, scrive la curatrice, “un viaggio intimo attraverso il percorso curatoriale ed umano di Massimo Bignardi”, ma anche il coronamento di una visione condivisa. La donazione viene così interpretata come un atto di liberalità e di amore civico, frutto di una sensibilità critica capace di riconoscere e valorizzare linguaggi artistici significativi, individuando nella PiMAC il luogo in cui custodire e rendere fruibile questo patrimonio. La mostra offre inoltre una riflessione sul significato stesso del collezionismo: una collezione, osserva Petrizzi, non è un semplice accumulo di opere, ma il risultato di un’esistenza, dei suoi incontri, delle sue esperienze e delle sue riflessioni. Un percorso personale che, attraverso la donazione, si apre alla collettività e diventa occasione di conoscenza e partecipazione.

L’iniziativa assume un valore particolare anche per il ruolo della PiMAC nel panorama culturale locale. Nata nel 2024, la Pinacoteca si propone di promuovere il confronto e la crescita attraverso progetti dedicati ai linguaggi più significativi della contemporaneità. La sua collezione, articolata su tre piani espositivi, raccoglie le donazioni degli artisti che dal 2015 hanno partecipato alla rassegna Montoro Contemporanea.

Con Stimmung, la struttura prosegue dunque il proprio percorso di crescita, confermandosi luogo di conservazione, studio e approfondimento dell’arte contemporanea, ma anche spazio di dialogo tra artisti, collezionisti e comunità. La mostra, realizzata in collaborazione con l’associazione culturale Contemporaneamente APS e MontoroContemporanea, sarà visitabile fino al 30 gennaio 2027.