La Federazione regionale PSI del Lazio e la Federazione provinciale PSI di Frosinone hanno organizzato la presentazione del libro “GIULIANO VASSALLI, LEGGE E LIBERTA’”, scritto dal giornalista e storico Mario Avagliano.

L’iniziativa si è svolta a Frosinone, nella sede del partito, con il segretario provinciale

Massimo Calicchia a fare gli onori di casa, ed ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso, attento e qualificato.

Dopo l’intervento introduttivo del segretario regionale PSI Lazio, Gian Franco Schietroma, ha preso la parola Luigi Compagnoni, ideatore dell’evento ed esponente di spicco del partito in provincia di Frosinone.

Poi è intervenuto Danilo Iafrate, componente del consiglio dell’ordine degli avvocati di Cassino e presidente onorario della Federazione provinciale PSI di Frosinone, il quale ha ricordato alcuni episodi relativi alle elezioni politiche dell’83, nelle quali Vassalli è stato eletto Senatore nel collegio di Sora-Cassino.

Quindi il presidente dell’ordine degli avvocati di Frosinone, Vincenzo Galassi, ha svolto un intervento di saluto assolutamente non formale e particolarmente sentito.

Molto apprezzato è stato anche l’intervento della Presidente Provinciale dell’ANPI Alessandra Maggini.

Successivamente l’autore Mario Avagliano, dopo aver spiegato le motivazioni del libro, ha ripercorso le tappe della vita di Giuliano Vassalli con una trattazione davvero puntuale e completa.

L’iniziativa è stata conclusa dal brillante intervento di Vincenzo Iacovissi, vice segretario nazionale PSI nonché candidato a Sindaco di Frosinone per la coalizione di centro sinistra alle elezioni comunali della prossima primavera.

Il libro di Avagliano va colmare una grave lacuna in quanto è il primo che si occupa compiutamente della figura prestigiosa di Giuliano Vassalli, partigiano, giurista, Ministro della Giustizia, Presidente Della Corte Costituzionale, di certo uno dei grandi protagonisti della Repubblica, sempre guidato da una profonda autonomia, intellettuale e morale.

Durante l’occupazione Tedesca Vassalli è uno dei principali dirigenti della Resistenza Socialista a Roma, contribuisce in modo determinante alla evasione di Sandro Pertini e di Giuseppe Saragat da carcere di Regina Coeli e subisce le terribili torture della prigione nazista di via Tasso.

È protagonista, con Saragat, della scissione Socialdemocratica di Palazzo Barberini del gennaio dell’47 e partecipa alla stagione riformista di Bettino Craxi, con il quale tenta di salvare la vita di Aldo Moro.

Nell’88 da Ministro della Giustizia, promuove la Riforma del Processo Penale.

Il libro, oltre a rappresentare una precisa ricostruzione della storia di Giuliano Vassalli, spiega anche che cosa significava, nell’Italia delle ideologie, essere un Socialista Autonomo.