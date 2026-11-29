L’Arena Flegrea annuncia i primi concerti per la prossima estate. Gipsy Kings e Kool & The Gang sono i primi artisti confermati nel cartellone della più grande arena all’aperto del sud Italia. I due gruppi si esibiranno martedì 22 giugno (Gipsy Kings) e mercoledì 23 giugno (Kool & the Gang).

Con successi mondiali come “Bamboleo” e “Djobi Djoba”, i Gipsy Kings hanno fatto la storia della musica. Il loro inconfondibile mix di flamenco, rumba e ritmi latini conquista da decenni milioni di fan in tutto il mondo. Oggi i Gipsy Kings by André Reyes portano avanti questa straordinaria eredità musicale, con la stessa passione, autenticità ed energia contagiosa, davanti al pubblico di tutto il mondo. Il 22 giugno 2027 arrivano a Napoli, all’Arena Flegrea, per una tappa imperdibile del loro Nuevo Sueño Tour 2027 e ascoltare sotto le stelle il suono acustico delle loro chitarre gitane.

André Reyes è uno dei membri fondatori del gruppo, la cui musica ha venduto oltre 60 milioni di dischi nel mondo. Il loro sound è diventato un fenomeno culturale, arrivato ben oltre i palchi dei concerti fino alle produzioni di Hollywood: “Hotel California” nel film Il grande Lebowski e “You’ve Got a Friend in Me” in Toy Story 3. I loro meriti musicali sono stati riconosciuti anche con un Grammy Award per l’album Savor Flamenco.

Oggi André Reyes continua questo straordinario viaggio musicale insieme a suo figlio, ai suoi nipoti e a un gruppo di musicisti eccezionali. Insieme conservano lo spirito inconfondibile della band originale, portando al tempo stesso un’energia nuova e una presenza scenica travolgente. Chitarre virtuose, voci appassionate e ritmi vibranti si uniscono in un’esperienza dal vivo indimenticabile. Dai classici senza tempo alle irresistibili melodie rumba, i Gipsy Kings by André Reyes invitano il pubblico a cantare, ballare e celebrare il linguaggio universale della musica. Uno spettacolo dal vivo coinvolgente, pieno di passione, ritmo e melodie indimenticabili, che unisce generazioni e culture.

Un’occasione unica per ballare “Celebration” in una delle venue più iconiche di Napoli: mercoledì 23 giugno 2027 i Kool & The Gang portano il loro sound esplosivo all’Arena Flegrea. “Amiamo questo Paese, siamo venuti spessissimo in passato. Bologna, ma anche Roma, Napoli, Venezia… Amiamo davvero l’Italia. E non vediamo l’ora di tornare a suonare qui”, ha dichiarato Robert “Kool” Bell di recente. Con successi mondiali come “Celebration”, “Get Down On It”, “Ladies’ Night”, “Cherish” e “Jungle Boogie”, i Kool & The Gang hanno fatto la storia della musica. Nel 2027 la leggendaria band statunitense torna sui palchi europei, riportando dal vivo il suo inconfondibile mix di funk, soul, jazz e R&B.

Dalla loro nascita nel 1969, i Kool & The Gang sono diventati una delle band più influenti e di successo del loro genere. Due Grammy Award, sette American Music Award, numerosi dischi d’oro e di platino e l’ingresso nella Rock & Roll Hall of Fame nel 2024 segnano una carriera straordinaria lunga più di cinque decenni. Le loro canzoni sono da tempo diventate classici senza tempo, che uniscono le generazioni e riempiono le piste da ballo di tutto il mondo. Con il loro sound inconfondibile, i potenti arrangiamenti di fiati e un’energia sul palco travolgente, i Kool & The Gang continuano a conquistare il pubblico con show dal vivo vibranti e dinamici come sempre. Il tour 2027 promette una serata piena di ritmo, gioia e successi indimenticabili: un’esperienza dal vivo per tutte le generazioni.