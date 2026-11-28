A Roma il Consiglio nazionale di Avanti PSI. Maraio: "Siamo al tavolo del centrosinistra per contribuire alla costruzione dell'alternativa alla destra". "La Russa? La maggioranza ha il diritto di governare, non quello di piegare le istituzioni alle proprie convenienze elettorali"

“Delegittimare preventivamente una possibile pronuncia della Corte costituzionale è una follia istituzionale, tanto più se a farlo è la seconda carica dello Stato. La Consulta è un organo di garanzia, non un avversario politico. La maggioranza ha il diritto di governare, non quello di piegare le istituzioni alle proprie convenienze elettorali”.

Così Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti PSI a margine del Consiglio nazionale convocato a Roma in riferimento alle affermazioni di Ignazio La Russa, presidente del Senato per il quale se la Corte costituzionale intervenisse sulla legge elettorale per stabilire che l’indicazione del premier non si può fare, sarebbe un “indebito aiuto alla sinistra, una violazione della Costituzione”.

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, è così intervenuto a gamba tesa durante l’incontro “Un caffè in limonaia” alla Fondazione Versiliana. Secondo il presidente del Senato l’indicazione del premier è una norma ”sacrosanta”, perché non toglie le prerogative al Capo dello Stato ma dice ai partiti che quando andranno dal capo dello Stato per le consultazioni dovranno fare non un nome qualunque, ma quello che si erano impegnati a sostenere.

Poi, sottolinea La Russa, siccome il centrodestra ha un leader riconosciuto in Giorgia Meloni, mentre a sinistra “non sanno chi mettere”, uno stop della consulta all’indicazione del premier sarebbe “un indebito aiuto alla sinistra, una violazione della Costituzione”. Sicuramente la Corte costituzionale “un ritocchino lo farà. Ma sono certo che l’impalcatura della legge non verrà toccata” ha detto ancora La Russa. “Per me – ha aggiunto – questa legge elettorale andrebbe approvata così com’è”. Parole considerate gravissime dall’intera opposizione in quanto appaiono come una indicazione su quale decisione l’Alta Corte debba prendere. Ancora più gravi perché dette non da un segretario di partito ma dal presidente di un ramo del Parlamento. Il Presidente del Senato in particolare è la seconda carica dello Stato e in caso di necessità quello che assume le veci del presidente della Repubblica. Si tratta quindi di una ingerenza vera e propria e di una pressione indebita.

Nel corso del Consiglio nazionale, Maraio affrontando il tema del programma e delle alleanza nel centro sinistra ha detto che “ai tavoli ci si siede per discutere. Le divisioni non mi spaventano: se fossimo già d’accordo su tutto, non ci sarebbe bisogno di un tavolo. Una coalizione nasce quando forze diverse si assumono la responsabilità di costruire un programma comune. La strada intrapresa è quella giusta e continueremo a sollecitare tutti a trovare intese”.

Nel corso del Consiglio nazionale del partito, dal titolo “Ogni passo conta” Maraio ha ringraziato il gruppo dirigente per il lavoro svolto nei territori. “Lavoriamo alla costruzione di un’area riformista, capace di portare innovazione nel centrosinistra. La discussione su chi occupa il centro mi interessa poco – ha aggiunto -. Con Alessandro Onorato abbiamo aperto un percorso che siamo pronti ad allargare, nel rispetto delle storie e delle autonomie di ciascuno, senza annessioni. Da mesi proponiamo di eliminare l’obbligo dell’acconto IVA. L’apertura di Italia Viva su questo terreno è un fatto positivo. Le intese politiche si costruiscono quando si comincia a parlare di cosa fare per i cittadini e non di noi stessi”.

Quanto ai sondaggi, Maraio ha ricordato come “in Campania ci davano fuori dal Consiglio regionale. Abbiamo eletto tre consiglieri, sfiorato il quarto e siamo la terza forza del centrosinistra. Anche a livello nazionale Avanti PSI cresce. La nostra presenza si misura nei territori e nelle urne. Non ci vede chi non vuole vederci”. “La politica è una cosa seria, non una pagliacciata. Non cambierò di una virgola il mio modo di fare politica per conquistare un voto in più. Preferisco il ragionamento allo slogan, il confronto all’insulto, gli argomenti alla politica urlata”.

“Essere efficaci significa innanzitutto rispettare l’intelligenza degli elettori – ha sottolineato -. Ogni passo conta. Conta il grande risultato delle Europee, contano le elezioni regionali, con consiglieri eletti in diverse aree del Paese, contano i risultati delle amministrative, le Feste Avanti organizzate in ogni regione, la straordinaria mobilitazione sulle tre proposte socialiste. Conta – ha concluso Maraio – essere al tavolo del centrosinistra e contribuire alla costruzione dell’alternativa alla destra. Sono i passi concreti di una comunità politica che cresce, si rafforza e torna ad essere protagonista”.