Un botta e risposta a distanza tra i vertici di Kiev e Roma ha acceso un caso diplomatico in seguito all’operazione militare condotta dalle forze ucraine nel porto libico di Bengasi. Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha categoricamente smentito le dichiarazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in merito a un presunto coordinamento preventivo con gli alleati.

Intervistato dalla Bbc, Volodymyr Zelensky ha difeso il raid che ha portato all’affondamento della nave da guerra russa Merkury, ormeggiata nella Libia orientale, definendola un “obiettivo assolutamente legittimo”. Pur riconoscendo l’elevato rischio di azioni di questo tipo, il presidente ucraino ha affermato che le forze di Kiev “non agiscono mai” senza essersi prima coordinate con i propri partner internazionali.

La replica del governo italiano è arrivata a stretto giro. Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha negato qualsiasi coinvolgimento o preavviso ricevuto da Roma: “Nessuno di noi era stato informato. Nessuno sapeva niente di quello che stava accadendo”. “Non c’è mai stato alcun coordinamento. Nessuno di noi era stato informato, nessuno sapeva alcunché di quello che stava facendo gli ucraini in Libia. Quindi non è vero quello che ha detto Zelensky” è l’attacco diretto di Antonio Tajani.

Ma la partita non è chiusa. Dopo le dichiarazioni di Zelensky e Tajani è evidente che uno dei due non ha detto la verità o ha omesso qualcosa non essendo informato di cose stesse succedendo. Le opposizioni hanno chiesto alla presidente Meloni di riferire urgentemente in Parlamento per chiarire e dare risposte su una situazione che definiscono gravissima.