“Ma quando la parola è flebile non resta che il gesto”. Sergio Moroni lo scrisse il 2 settembre 1992 a Giorgio Napolitano, allora presidente della Camera. Quel giorno si tolse la vita. Nella lettera denunciava i processi sommari, in piazza e in televisione, che trasformavano un avviso di garanzia in una “preventiva sentenza di condanna”.

L’anno dopo, dal carcere di San Vittore, Gabriele Cagliari scriveva alla moglie: “Vorrei parlarti Bruna, all’infinito, per tutte le ore e i giorni che ho taciuto”. Le parlava del tempo che avevano immaginato di passare insieme e che gli sembrava ormai di ridurre “a un solo sospiro”. Il 20 luglio 1993, dopo 134 giorni di custodia cautelare, l’ex presidente dell’Eni si tolse la vita in carcere.

Oltre trent’anni dopo, Gianni De Gennaro apre la sua ultima lettera con queste parole: “Fra qualche minuto non ci sarò più e quindi capite bene che un condannato a morte non può mentire”. L’ex capo della Polizia ammette di aver potuto commettere errori e rivendica la lealtà con cui dice di aver servito il Paese. Le vicende sono diverse. Nelle tre lettere torna l’angoscia di chi sente che il giudizio pubblico è già stato pronunciato e che la sua parola arriva troppo tardi.

Negli anni di Tangentopoli una parte dell’opinione pubblica fu feroce. Ci si indignò, in un clima di perenne caccia alle streghe, per la corruzione. Ci si indignò troppo poco per quelle morti e per la facilità con cui si giudicavano le persone prima delle sentenze. Oggi l’opinione pubblica appare più distratta, pronta a voltare pagina. Allora la politica fu travolta e il sistema dei partiti della Prima Repubblica si disgregò. Oggi la politica ha gli strumenti per discutere e troppo spesso tace.

Per noi socialisti il dibattito resta un dovere. Per questo fa bene Enzo Maraio a chiedere una commissione parlamentare d’inchiesta, in questa legislatura o nella prossima. Il caso De Gennaro riapre interrogativi su una stagione decisiva per la Repubblica, tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta. Una commissione può acquisire le carte, ascoltare i testimoni e discutere pubblicamente le responsabilità politiche e istituzionali. Alla magistratura spetta accertare le eventuali responsabilità penali.

C’è da augurarsi che la morte di De Gennaro susciti l’indignazione che allora mancò. Il valore di quella reazione si misurerà nella capacità di ascoltare prima di giudicare e di tenere aperto il confronto anche quando le domande diventano scomode. È a questo che serve il Parlamento.

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