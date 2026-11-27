La nascita dell’Italia unita e la sua stessa esistenza sono sempre state connesse strettamente a quello che è stato, è, e sarà sempre il suo ruolo geostrategico nel Mediterraneo, chi controlla l’Italia, controlla il Mediterraneo dai tempi dell’Antica Roma, fino ad oggi, non per niente Giustiniano, fece una guerra devastante per depotenziarla, riprendersela e dividerla

Nel Risorgimento fu unita grazie a Garibaldi, il progetto dei Savoia e di Cavour, infatti, inizialmente comportava la coesistenza in funzione filo francese di un Centro-Nord affidato ai Savoia, un Lazio lasciato al Papa con Roma ma controllato e difeso dalla Francia, e un regno del Sud affidato ad un discendente di Murat, che avrebbe garantito, con il resto, il dominio francese nel Mediterraneo. Ma Garibaldi mandò a monte tutto, non solo perché voleva un’Italia unita, ma anche perché aveva visto colui che egli chiamava sprezzantemente “un volgare rigattiere” cedere Nizza, sua città natale alla Francia. Ebbe dunque buon gioco a farsi coprire le spalle dall’Inghilterra che non poteva in alcun modo sopportare un dominio francese nel Mediterraneo. Napoleone III cercò persino di finanziare il brigantaggio, di cui per altro Garibaldi difese apertamente le ragioni sociali, ma, con la sua caduta e quella dello Stato Pontificio, uscì definitivamente di scena

L’Italia quindi, riesce ad esercitare un ruolo negli anni postrisorgimentali nel Mediterraneo fino a conquistarsi pure un “posto al sole” in Tripolitania, Cirenaica e nel Dodecanneso, pur restando una potenza di secondo ordine, fino alla fine della Grande Guerra, quando, come è noto, non riuscì ad ottenere quel che le era stato promesso e che ovviamente disturbava le grandi potenze di allora, perché avrebbe comportato un controllo dell’Adriatico e conseguentemente, un maggior potere nel Mediterraneo.

Poi arrivò Mussolini che era perfettamente consapevole che i sui “sogni imperiali” passavano inevitabilmente per un rafforzamento dell’Italia in quello che doveva tornare ad essere il “mare nostrum”, di qui il rafforzamento della Marina, le guerre coloniali in Spagna per consolidare basi militari nelle Baleari, la guerra d’Etiopia per contrastare l’espansionismo britannico e la Seconda Guerra Mondiale. Mussolini entrò in guerra, a Francia sconfitta, non tanto perché ne avesse una voglia matta, ma perché, allora, l’alternativa per lui era o mettersi contro la Germania che reclamava l’entrata in guerra dell’Italia, minacciando di annettere al Reich, i territori persi durante la Grande Guerra (cosa che per altro avvenne dopo l’otto settembre), oppure mettersi contro l’Inghilterra che nel 1940 era da sola a resistere all’espansione nazista, e che minacciava di interrompere i collegamenti tra il Mediterraneo e il Corno d’Africa, mediante il blocco del canale di Suez, in una condizione che avrebbe tagliato fuori l’Italia dall’esercitare in quel mare un ruolo preponderante.

Come è andata lo sappiamo bene, e soprattutto come gli inglesi siano riusciti, più grazie alla loro efficientissima rete di spionaggio che al radar, a far fuori in gran parte la nostra pur potente Marina.

Sappiamo per altro che gli Americani e i loro Alleati riuscirono a sbarcare in Sicilia, grazie non solo ad una Marina bloccata a La Spezia, perché il Re non aveva intenzione di opporre una gran resistenza, ma anche che lo sbarco fu preparato e reso possibile grazie ai legami strettissimi tra mafia siciliana e quella americana, un fattore che consentì un facile controllo del territorio e conseguentemente anche una rapida avanzata. Il fenomeno mafioso in Sicilia era atavico, persino preesistente al nostro Risorgimento e fortemente legato all’autonomismo siciliano e al suo senso di indipendenza acuitosi sotto il dominio borbonico, cosa che Garibaldi aveva capito benissimo e per questo preferì sbarcare lì ottenendo un largo seguito.

Ovviamente gli americani ricompensarono i favori ricevuti, negarono le richieste di annessione per fare della Sicilia uno stellone americano, per il semplice motivo che sapevano bene che una Sicilia unita all’Italia sarebbe stata utilissima per controllare l’Intero territorio italiano con opportuni legami e servizi segreti

L’Italia fu invasa ma anche liberata, soprattutto nel centro-nord con il contributo validissimo della lotta partigiana, per questo, gli italiani che si si sacrificarono e si batterono nella Resistenza e nella lotta di Liberazione, ottennero ciò che altri Paesi sconfitti non riuscirono ad avere. Germania e Giappone ricevettero una Costituzione democratica, noi la creammo, con gli stessi identici valori antifascisti che avevano animato la Resistenza. Ma non tutti gli italiani si identificarono nei valori della Costituzione, anzi, molti la subirono e probabilmente i loro figli e nipoti la subiscono tuttora.

Fatto sta, che nel dopoguerra, gli equilibri geostrategici stabiliti a Yalta, e la persistenza di un Partito Comunista legato a Mosca per lungo tempo, essendo inoltre il più grosso dei Paesi Occidentali, fecero in modo che la nostra democrazia non fosse mai compiuta.

La minaccia costante che il Partito Comunista giungesse al potere, non con una rivoluzione, ma con libere elezioni, conquistando la maggioranza dei consensi e la sua perdurante incapacità di trasformarsi in un moderno Partito Socialista Democratico o Laburista come altri che in Europa garantivano una alternanza di governo, persino in Spagna, dopo la caduta della dittatura franchista, ha fatto sì che in Italia si sviluppassero delle trame occulte tali da minacciare la stessa permanenza della democrazia nel nostro Paese.

Gli americani con i loro alleati più stretti, in particolare Israele, hanno sempre infiltrato i loro uomini di fiducia per impedire che il Partito Comunista che per altro aveva ampiamente conquistato il controllo di varie regioni del nostro Paese, mediante un sistema consociativo, giungesse anche solo vicino alle soglie del potere nazionale, alimentando una strategia della tensione che era del tutto mirata a consolidare la compagine politica di allora. Mafia come braccio armato, Massoneria deviata come struttura di coordinamento e Vaticano con i suoi referenti nella Democrazia Cristiana come struttura di mediazione politica, furono i pilastri con cui i servizi americani e la CIA si adoperarono per prevenire ogni eventuale svolta politica in Italia che mettesse a serio rischio gli equilibri geostrategici, in un periodo in cui l’URSS schiacciava il dissenso con i carri armati

Non impedirono la crescita economia del nostro paese, che si ebbe soprattutto ad opera dei Socialisti italiani, perché la ritenevano un argine alle rivendicazioni comuniste

Solo quando non fu più utile perché l’Italia stava diventando troppo importante alla fine degli anni settanta e agli inizi degli anni 80, allora misero in atto una strategia di depotenziamento, assassinio di Moro, caduta di Craxi privatizzazioni e soprattutto assimilazione degli ex comunisti nell’area di potere con intenti neoliberisti mascherati da una parvenza democratica, ma con una solida e ferma alleanza anche militare come con la guerra contro la Serbia, portarono a compimento una metamorfosi del controllo sul nostro Paese. Questa ha comportato progressivamente una rapida involuzione sociale ai danni di servizi essenziali come scuola e sanità e una precarizzazione e delocalizzazione del lavoro, un blocco degli stipendi e di fatto dell’ascensore sociale, penalizzando le nuove generazioni e spingendole ad emigrare, mentre si sono progressivamente aperte le frontiere verso la manodopera a basso costo. Non c’era più bisogno di un Cossiga a capo di Gladio per prevenire insurrezioni comuniste, non più di Gelli per animare la strategia della tensione e nemmeno di un anello di congiunzione come Andreotti che sapesse comporre sempre gli equilibri, impedendo sia una svolta politica che la degenerazione in colpi di Stato come in Grecia. Ovviamente tutto ciò dopo avere ampiamente utilizzato la mafia e personaggi dei servizi segreti o di area neofascista infiltrati come manovalanza per tutto il lavoro sporco che c’era da fare, ed è inutile ricordare quale fu, con effetti e stragi devastanti e con omicidi eccellenti.

Tale svolta prevedeva la liquidazione di questo apparato che si era ampiamente utilizzato in precedenza con opportuni provvedimenti repressivi che però non tenevano conto di quanto fosse cresciuta nel frattempo tutta questa mole di potere occulto, sapendo infiltrarsi in tutti gli apparati dello Stato e persino nei suoi organi istituzionali, come una vera e propria metastasi, minacciando persino di assassinare chi volesse opporsi.

L’esecuzione di coloro che stavano appunto cercando di risalire a queste risorse economiche e ai fornitori di mezzi anche militari che tale compagine aveva utilizzato e minacciava di utilizzare ancora, era inevitabile per coloro che volevano continuare ad esercitare un ruolo di controllo della economia e della politica nel nostro Paese, Tanto che i mezzi con cui sono stati spietatamente uccisi Falcone e Borsellino che stavano risalendo ai mandanti occulti, furono molto sofisticati, per mettere in atto le stragi di cui furono vittime anche le loro scorte. Gli stessi capi mafia una volta catturati, non esitarono a puntare il dito contro certi nostri servizi segreti che non agivano mai da soli, ma spesso telecomandati da strutture estere che avevano anche dei referenti nella destra parlamentare italiana come struttura di mediazione verso quella eversiva che metteva in atto il lavoro sporco. A confermarlo è l’unico vero fascista rimasto in Italia che non si è mai pentito né è mai sceso a compromessi e per questo è ancora in galera a scontare l’ergastolo

Possiamo dire quindi con una certa tragica ironia che la mafia è servita sia in funzione antifascista sia in funzione anticomunista, soprattutto in Sicilia nell’immediato dopoguerra quando il PCI stava diventando forza preponderante, la prima strage eccellente fu infatti quella di Portella della Ginestra.

Mafia, Massoneria che, non dimentichiamocelo, fu reimportata dagli USA perché Mussolini l’aveva completamente liquidata in nome dei Patti Lateranensi, e Vaticano a lungo sono servite per mettere sotto controllo l’Italia e impedire una vera svolta politica

Dopo la caduta del muro di Berlino, una intera classe politica non serviva più allo scopo di depotenziare l’Italia e renderla simile a uno Stato sudamericano, cortiletto di casa nel Mediterraneo, per cui erano necessari nuovi referenti politici più adatti ad un pubblico sempre più disamorato della politica e sempre più imbambolato dai sistemi mediatici, non più avvezzo a discutere, confrontarsi e a trovare soluzioni condivise, come per altro avveniva nel principali partiti della Prima Repubblica, ma sempre più incline all’astensionismo, a far risaltare diritti civili su quelli sociali e a farsi imbambolare dal leader mediatico di turno, anche in una fittizia alternanza di poteri, anche in una finta alternativa politica

Tutto questo è avvenuto mentre diminuiva il ruolo dell’Italia nel Mediterraneo che, grazie a personaggi come Andreotti e Craxi era cresciuto notevolmente e che Berlusconi ha solo provato a replicare, bloccandosi inevitabilmente quando si è trattato di impedire la guerra a Gheddafi, e segnando così anche la sua fine, perché bene o male, accordandosi con Gheddafi e con Putin, aveva garantito all’Italia fonti energetiche indispensabili e preziose e ancora una decente presenza nel Mediterraneo. Con la sua fine e con un governo che egli stesso non si aspettava, ma dovette subire con il ruolo preponderante e maggioritario di una destra che ancora inalbera un vessillo mussoliniano, e che ha ottenuto consensi maggioritari più per l’astensionismo che per una sua consolidata presenza politica, siamo arrivati al punto che la stessa Costituzione, certamente non scritta dagli antenati di coloro che ora ci governano, è messa a serio rischio, con l’aggravante di essere ancora più servile, professando sovranismo mentre si fa esattamente l’opposto col fornire armi e soldati a guerre che con la nostra Patria non hanno nulla a che fare

Ci sono personaggi che racchiudono i segreti che hanno animato la storia di ciò di cui in sintesi si è parlato sino ad ora, rendendola possibile nel perdurare di uno Stato che, finora non è mai degenerato in scontro bellicistico, pur nelle sue derive terroristiche, non è mai collassato né ripiombato in aperta guerra civile, componendo gli scontri sociali e le derive mafiose, in una situazione che pur producendo corruzione e danni, come nel G8 di Genova, ne ha evitati altri.

Il personaggio più illustre in questo senso è stato De Gennaro e il fatto che si sia suicidato, non potendo più rivelare segreti inconfessabili, o strategie di feroce destabilizzazione, ci fa preoccupare moltissimo, perché più che accusare lui di depistaggio, c’è il rischio che un intero Paese sia depistato definitivamente verso l’impossibilità allo stesso tempo di conoscere la verità e di essere concretamente libero una volta per tutte.

Ricordiamo infatti che con Giovanni (8-32) “conoscerete la verità e la verità vi farà liberi» di conseguenza mantenendola occulta, liberi non saremo mai

Carlo Felici