Maraio: "De Gennaro? Una commissione parlamentare d'inchiesta. Non si tratta di riscrivere la storia per convenienza politica, ma di avere il coraggio di approfondire"

“Il dibattito sul caso De Gennaro non può essere affidato esclusivamente alle aule dei tribunali e alle pagine dei giornali o alle tv, pur riconoscendo il ruolo centrale della magistratura e dell’informazione”. Lo dice Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti Psi.

“La vicenda pone interrogativi che investono una stagione cruciale della storia repubblicana, quella a cavallo tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta. È necessario che il Parlamento assuma l’iniziativa. In questa legislatura o nella prossima, si istituisca una specifica commissione parlamentare d’inchiesta che, senza sovrapporsi al lavoro della magistratura, contribuisca – spiega – a fare luce sui fatti e sulle responsabilità istituzionali e politiche, alimentando un dibattito pubblico libero da pregiudizi e verità precostituite”.

“Non si tratta di riscrivere la storia per convenienza politica, ma di avere il coraggio di approfondire” conclude.