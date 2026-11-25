“La politica è una cosa seria, non una pagliacciata. La sinistra riformista è un altra cosa. Se per essere efficaci bisogna banalizzare le questioni, insultare gli avversari e alzare la voce, allora mi colloco da un’altra parte e non intendo adeguarmi”.

Così Enzo Maraio, assessore regionale in Campania e segretario nazionale di Avanti Psi, risponde a Mattina Live, su canale 8, ad una domanda sulla comunicazione e sui sondaggi.

“Preferisco – spiega – il ragionamento allo slogan, il confronto all’insulto, gli argomenti alla politica urlata. Contesto gli avversari, anche duramente, ma il rispetto umano viene prima di tutto. Non confondo l’aggressività con la personalità, né il rumore con il consenso.

Per me essere efficaci significa innanzitutto rispettare l’intelligenza degli elettori”.

“I sondaggi? Guardi, in Campania ci davano fuori dal Consiglio regionale. Abbiamo eletto tre consiglieri, sfiorato il quarto e siamo la terza forza politica del centrosinistra. Anche a livello nazionale Avanti PSI cresce. La nostra presenza si misura nei territori e nelle urne. Non ci vede chi non vuole vederci” conclude.