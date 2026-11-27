Un successo la prima Italian Jazz Conference fuori dall’Europa. Tra tradizione e sfide contemporanee, la delegazione italiana tra i protagonisti del festival a Rabat

Grande soddisfazione per la delegazione di I-Jazz di ritorno dalla tredicesima edizione di Visa For Music, appena conclusasi a Rabat, in Marocco. Un’esperienza importante per I-Jazz, arricchita dal successo della prima Italian Jazz Conference ospitata al di fuori dall’Europa e che ha visto l’ampia presenza di istituzioni, operatori culturali e della stampa, studiosi e artisti. Un’edizione, quella di Visa For Music 2026, che ha confermato Rabat al centro delle scene musicali mondiali con oltre 16.000 spettatori, 40 progetti artistici, quasi 500 artisti, 1.400 professionisti ed espositori, e più di 200 rappresentanti dei media provenienti da oltre 92 Paesi.

Un progetto dal respiro sempre più internazionale, quello di Visa For Music, diventato in pochi anni una piattaforma professionale per le musiche dell’Africa, del Medio Oriente e del mondo. Un programma condiviso in pieno dall’associazione I-Jazz che ha scelto, per l’edizione 2026 dell’Italian Jazz Conference, il titolo “Bridging Sounds: Jazz in Global Dialogue – Music, Cultural Welfare and Social Cohesion”, con l’obiettivo di mettere in dialogo il sistema jazzistico italiano con l’intera area mediterranea. IJC Beyond Europe, organizzata da I-jazz in partnership strategica con Visa For Music e Italian World Beat, ha rappresentato un raro ma virtuoso esempio di Diplomazia Culturale e Musicale. La conferenza, ospitata dall‘Institut National Supérieur de Musique et des Arts Chorégraphiques di Rabat, si è aperta con la relazione del presidente di I-Jazz, Angelo Valori, a cui è seguito l’intervento di Pasquale Salzano, Ambasciatore d’Italia nel Regno del Marocco, e di Brahim El Mazned, direttore e fondatore di Visa For Music.

Una sala gremita ha poi seguito il keynote dello storico del jazz Francesco Martinelli, dal titolo “This is our music: tradition, transmission and trespassing in jazz”; e l’intervento di Enrico Bettinello, curatore e docente, dedicato al tema delle relazioni musicali tra il jazz italiano e il Mediterraneo. Il programma è poi proseguito con una tavola rotonda coordinata da Fabio Scopino, presidente e fondatore di Italian World Beat, che si è sviluppata in un dialogo a più voci sui legami tra jazz e world music con protagoniste Silvia Boschero, giornalista musicale e conduttrice radiofonica; Francesca Cerretani, Event & Office Manager di Europe Jazz Network, e Valentina Lo Surdo, giornalista musicale, conduttrice e musicista.

“La presenza di I-Jazz a Rabat, nell’ambito di Visa For Music, – dichiara il presidente di I-Jazz Angelo Valori – ha rappresentato un passaggio importante nel nostro percorso internazionale, consentendoci di aprire un dialogo diretto con artisti e operatori provenienti da oltre 90 Paesi di ogni parte del mondo. Con ‘Bridging Sounds: Jazz in Global Dialogue’ abbiamo voluto affermare una convinzione: il jazz può generare nuove possibilità artistiche e contribuire al benessere culturale e alla coesione sociale. I festival – prosegue Valori – hanno la responsabilità di dare continuità a questo dialogo, trasformandolo in collaborazioni, mobilità per gli artisti e opportunità di partecipazione per le comunità. Rabat ci ha offerto l’occasione di condividere esperienze e di porre le basi per progetti condivisi. È da queste relazioni, coltivate con reciprocità nel tempo, che possono nascere ponti duraturi tra le due sponde del Mediterraneo. Ringrazio Brahim El Mazned per l’invito, l’ambasciatore Pasquale Salzano e la direttrice dell’Istituto Italiano di cultura Serena Cinquegrana per il loro supporto, Fabio Scopino di Italian World Beat per la grande collaborazione, Filippo D’Urzo, consigliere di I-Jazz e direttore artistico di Empoli Jazz, per il coordinamento dell’iniziativa, e lo staff I-Jazz che ha curato l’organizzazione e comunicazione dell’evento: Giulia Focardi, Anna D’Amico e Giuseppe Flavio Pagano“.

Particolarmente soddisfatti i soci I-Jazz presenti a Rabat, coinvolti nei giorni del festival in numerose attività di networking con operatori e musicisti provenienti da ogni parte del mondo. Per tutti un’esperienza di grande arricchimento artistico e umano.