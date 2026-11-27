A pochi giorni dall’ottantesimo compleanno di Silvio Rodríguez, che ricorre il 29 novembre, esce il videoclip di Una Sombra, interpretato da Marta De Lluvia e Gianluca Dessì. Disponibile da oggi, 27 novembre, il clip rappresenta uno dei momenti centrali di un progetto artistico dedicato all’opera del grande cantautore cubano, destinato a proseguire con il concerto Días y Flores e con la pubblicazione di un album nel 2027.

Una Sombra (un’ombra), inclusa nell’album Para la espera del 2020, è un piccolo gioiello della produzione più recente di Silvio Rodríguez. In poco più di un minuto e mezzo condensa immagini, emozioni e riflessioni che racchiudono la straordinaria capacità evocativa della sua scrittura. Nella rilettura proposta da De Lluvia e Dessì, la canzone mantiene intatta la propria forza poetica e si apre a una nuova dimensione espressiva, affidata a un dialogo delicato tra voce e chitarra, attraversato dalle punteggiature di fisarmonica di Edoardo Petretti.

Il videoclip nasce dal desiderio di confrontarsi con l’opera di un autore che ha saputo unire lirismo e impegno civile, dimensione personale e sguardo universale. Non una semplice operazione celebrativa, ma un incontro artistico con una poetica che continua a interrogare il nostro tempo.

Da oltre mezzo secolo Silvio Rodríguez rappresenta una delle figure più influenti della canzone d’autore mondiale. Poeta, musicista e intellettuale impegnato, ha fatto della canzone uno strumento di riflessione civile, partecipazione e trasformazione sociale. Le sue opere hanno reso la Nueva Trova cubana un linguaggio universale, capace di attraversare culture, generazioni e continenti senza perdere forza poetica e valore politico.

L’uscita di Una Sombra anticipa Días y Flores, lo spettacolo che il 4 dicembre alle ore 21, all’Antica Stamperia Rubattino di Roma, celebrerà gli ottant’anni di Silvio Rodríguez attraverso alcune delle sue canzoni più amate e significative. Il titolo richiama il primo album solista pubblicato dal maestro cubano nel 1975 e diventa il filo conduttore di un viaggio musicale tra amore, memoria, libertà, utopia e impegno civile.

CREDITI

Brano

Una Sombra di Silvio Rodríguez

Marta De Lluvia voce

Gianluca Dessì chitarra

Edoardo Petretti fisarmonica

Videoclip

Regia: Antonio Maciocco

Fotografia: Andrea Ru, Daniele Diana

CONCERTO

Días y Flores. Le canzoni di Silvio Rodríguez

◈ Marta De Lluvia (voce), ◈ Gianluca Dessì (chitarra)

Venerdì 4 dicembre, ore 21.00

Antica Stamperia Rubattino – Via Rubattino 1, Roma

Prenotazioni WhatsApp: 375 7366804

Info: 06 45493537

Email: sopracegente@gmail.com

ANDREA MALAVOLTI

FOTO CONCESSA DALL’UFFICIO STAMPA DI DANIELA ESPOSITO