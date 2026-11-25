E’ doveroso per noi Socialisti ricordare e Commemorare il 142° Anniversario della realizzazione della Grande Opera Idraulica per il prosciugamento delle Paludi e lotta alla Malaria.

La Commemorazione sarà svolta dall’Assessore alla Scuola e Politiche Giovanili Andrea Morelli;

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Gran parte dei Braccianti erano Socialisti, insieme con una parte di Repubblicani ed Anarchici.

Erano Sostenuti dai Presidenti Socialisti Nullo Baldini e Armando Armuzzi.

Vogliamo esprimere profonda gratitudine ad Andrea Costa, primo Deputato Socialista eletti in qualità di Dirigente del Partito Socialista Rivoluzionario poi confluito nel Partito Socialista Italiano.

E’ lo stesso che ha realizzato le Sculture degli Scariolanti con gli alunni di Dragona e quella dedicata ad Amuzzi e Bazzini con gli studenti di Ostia Antica.

Per evidenziare il valore Culturale, nei giorni di Sabato 28/11/26 e Domenica 29/11/26 e’ stato organizzato presso il vicino Cantinone la Mostra d’Arte e Foto d’Epoca a cura del Maestro Giuseppe Faella.

Gli Artisti Espositori, che ringraziamo, sono:

Alberto Lanini, Renato Fangerri, Salvatore Dattolo, Riccardo Wilczek, Oscar Mattei, Ida Bartulli, Lidia Kulus, Mario Giuliani, Luciana Mambelli, Monica Zavatta, Stefano Vanzolini, Mauro Decina, Monica Fusan, Andrea Bombaci, Anna Maria Marcaccio, Silvia Cois, Giuliana Tessari, Martina Faella, Gaetano Arborino, Emanuela Bozzetti.

La Commemorazione sarà svolta dall’Assessore alla Scuola e ai Giovani Andrea Morelli;

– Enrico Mercanti, Consigliere Municipio X;

– Eugenio Bellomo, coordinatore Municipale SCE;

– Simone Farfarllo, Vice-Segretario Federazione Romana PSI.

Presiedono i Coordinatori Municipali Gioacchino Assogna e Claudia Boro.

La cittadinanza e’ invitata a partecipare per ricordare il sacrificio delle.vittime.della Malaria e per esprimere gratitudine agli indimentucali Bonificatori.

Gioacchino Assogna e Claudia Boro