Ho assistito in streaming all’audizione Henkel, in commissione lavoro, alla camera dei deputati. La proprietà ha deciso di chiudere non solo perché l’insediamento non è produttivo ma anche perché non crede nel futuro di questo territorio, tanto che l’indice di produttività di Henkel Ferentino e’ stato volutamente portato, in tre anni, al 19% della capacità produttiva.

Scelta aziendale esecrabile ma che non ha mai “incuriosito” il governo nonostante le mie incursioni sul tema. Ufficializzato questo dato la proprietà ha abbandonato l’aula senza ascoltare le parti sindacali. Nessun dialogo, nessun interesse a valutare ipotesi alternative alla chiusura.

Una posizione chiara netta e asettica che riproporrà domani al cospetto del ministro Urso e visto il ruolino di marcia del ministero, Ex Ilva in primis, c’è poco da essere fiduciosi. Comunque, alla fine dei giochi, per l’Henkel il destino di 104 famiglie appese ad un filo, non vale quanto un margine economico più alto che può conseguire in Serbia.

Politicamente si sta consentendo ad una multinazionale straniera di fare e disfare senza una minima presa di posizione preventiva di tutela da parte del governo italiano. E’ evidente che il problema più che sindacale è palesemente politico. Chiunque, da oggi, è autorizzato ad andarsene, tanto otterrà un placido lasciapassare senza alcuna rimostranza e contestazione di sorta. Inutile criticare l’intervento del Sindaco, inconsistente, sterile, superfluo nella dinamica della crisi quanto quello di prammatica di qualche politico presente. E’ stata decretata la fine della concertazione politica sindacale che ha permesso a questo territorio di diventare una delle province più industrializzate della nazione.

Non esiste più il contradditorio, non esiste più il confronto e se necessario lo scontro. Continuo a sostenere che con questo modo di fare politica la Ciociaria è morta e l’Henkel è la nuova Videocolor. Serve subito la Zes, non la fotocopia sbiadita che vogliono appiopparci e serve un consorzio industriale con progettualità serie e soprattutto non al soldo dell’opportunismo politico. Se non si interviene assisteremo ad un irreversibile effetto domino con un territorio dilaniato da vertenze occupazionali e incapace di rialzarsi in piedi. Ma alla Meloni e ai suoi funambolici opliti, della Ciociaria interessa poco a parte le poltrone. Come ebbe a dire Flaiano “La situazione politica in Italia è grave ma non è seria”.