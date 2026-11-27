La protesta dei governatori attraversa tutti gli schieramenti: i fondi previsti dalla manovra non bastano a garantire la tenuta della sanità pubblica. E torna una domanda scomoda sulle priorità del Paese.

La sanità diventa un nuovo terreno di scontro tra il Governo e le Regioni. E questa volta il dissenso non conosce colori politici: arriva da tutti i territori, senza distinzioni tra maggioranza e opposizione.

La Conferenza delle Regioni ha espresso una posizione critica sulla manovra finanziaria e ha chiesto all’esecutivo di intervenire durante il percorso parlamentare per correggere le misure previste. Al centro della contestazione c’è una questione che rischia di trasformarsi in un problema politico per Palazzo Chigi: le risorse destinate alla sanità non sarebbero sufficienti a sostenere l’aumento dei costi e, soprattutto, a garantire la tenuta dei servizi pubblici. I governatori riconoscono che i finanziamenti sono cresciuti negli ultimi anni. Ma sostengono che l’incremento degli stanziamenti non tiene il passo con le spese reali.

L’inflazione continua a pesare sui bilanci, i rinnovi contrattuali comportano nuovi oneri e il funzionamento delle strutture sanitarie richiede risorse sempre maggiori. Il risultato è un divario crescente tra i finanziamenti disponibili e le necessità del sistema sanitario. Un divario che, secondo le Regioni, rischia di compromettere la capacità del servizio pubblico di garantire prestazioni adeguate e risposte tempestive ai cittadini. Perché dietro le cifre della manovra non ci sono soltanto capitoli di bilancio, ma ospedali, personale, liste d’attesa e il diritto alla salute.

La protesta assume un significato politico particolare proprio perché non nasce da una contrapposizione tra maggioranza e opposizione. La richiesta è condivisa da tutti i presidenti regionali, compresi quelli che appartengono alla stessa area politica del Governo. Un fronte trasversale che mette Palazzo Chigi in una posizione delicata e dimostra quanto la questione sanitaria abbia ormai superato gli schieramenti. C’è poi un altro aspetto che alimenta il malcontento.

Una parte consistente delle risorse aggiuntive è vincolata a interventi specifici. Questo riduce la possibilità per le amministrazioni regionali di utilizzare i finanziamenti secondo le necessità più urgenti, soprattutto per far fronte alle spese ordinarie e agli aumenti che gravano quotidianamente sui bilanci. Per i governatori, dunque, non basta aumentare gli stanziamenti: occorre anche garantire maggiore flessibilità nella loro gestione. La richiesta rivolta al Governo è chiara: intervenire sulla manovra durante l’esame parlamentare, rafforzando le risorse destinate alla sanità pubblica e lasciando ai territori margini più ampi per rispondere alle esigenze dei cittadini. Nel confronto è emersa anche l’ipotesi di rivedere alcune misure contenute nella legge di bilancio per recuperare ulteriori fondi da destinare al servizio sanitario.

Una proposta che si affianca alla posizione comune dei governatori, pur senza rappresentare necessariamente un punto condiviso da tutti. Per il Governo si apre così un fronte politico tutt’altro che secondario. La sanità è uno dei servizi fondamentali dello Stato e le richieste delle Regioni difficilmente possono essere archiviate come una semplice rivendicazione di risorse.

In gioco ci sono la qualità delle prestazioni, la capacità degli ospedali di funzionare, la disponibilità di medici e infermieri e, in ultima analisi, la sostenibilità dell’intero sistema pubblico. Il confronto si sposterà ora in Parlamento, dove si capirà se l’esecutivo sarà disposto a modificare la manovra e ad accogliere almeno una parte delle richieste dei territori. Ma la questione va oltre la contabilità e gli equilibri politici.

Riguarda le priorità che un Paese decide di darsi e il modo in cui sceglie di utilizzare le proprie risorse. Perché la difesa e la sicurezza sono temi importanti, ma lo è altrettanto la possibilità per ogni cittadino di curarsi senza dover attendere mesi o rinunciare a una prestazione perché mancano personale e risorse. E allora la domanda, per quanto scomoda, resta sul tavolo: non sarebbe meglio un carro armato in meno e un medico in più?