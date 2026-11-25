Le prime monete coniate della storia risalgono al VII secolo a.C. nel Regno di Lidia, un’antica regione situata nell’attuale Turchia. Furono realizzate in elettro, una lega naturale di oro e argento presente in abbondanza nei sedimenti del fiume Pattolo.

Queste prime monete, chiamate stateri, erano piccoli dischetti di peso standardizzato sui quali veniva impresso il simbolo dell’autorità emittente. Spesso si trattava della testa di un leone ruggente. L’impronta del sovrano certificava il valore della moneta e la sua provenienza, riducendo la necessità di pesare i lingotti a ogni scambio commerciale.

Nel VI secolo a.C., sotto il regno di Creso, si iniziò a separare i due metalli dando vita al primo sistema monetario bimetallico. Comparvero così monete coniate in oro puro e argento puro, come ricostruito dal Museo della Moneta della Banca d’Italia. Dalla Lidia la tecnica della coniazione si diffuse rapidamente nelle città-stato greche dell’Asia Minore e della Grecia continentale. Qui l’argento divenne il metallo monetario per eccellenza.

Basti pensare alla celebre dracma ateniese. Parallelamente e in modo indipendente, in Cina si svilupparono forme di moneta metallica fuse in bronzo e caratterizzate da un foro centrale. Nel mondo romano le prime emissioni ufficiali arrivarono più tardi. Inizialmente si utilizzavano lingotti e pesanti monete fuse in bronzo prima di adottare la coniazione in argento e oro. A questo punto salto qualche millennio e arrivo al famoso dollaro d’argento del Vecchio West. Anche in Italia, un secolo più tardi, circolavano monete di grande pregio. Nel dopoguerra c’erano addirittura le ricercatissime 500 lire d’argento. Le ricordate? Poi c’erano i soldi di carta.

Anche quelli avevano una loro dignità. Ogni banconota rappresentava un impegno e una promessa di valore. Era come se lo Stato mettesse la propria firma sotto ogni pezzo di carta per dichiarare: di questo denaro mi rendo garante io. Non era soltanto una questione di materiale. Era una questione di fiducia. Poi la carta è diventata sempre più leggera e il denaro sempre più astratto.

Le banconote hanno perso progressivamente il loro legame con una riserva materiale e il loro valore è rimasto affidato alla solidità dello Stato che le emette e alla fiducia di chi le utilizza. Se uno Stato entra in crisi profonda o perde credibilità anche il denaro può trasformarsi in carta straccia. Infine sono arrivate le valute virtuali. Qui la magia si fa ancora più sorprendente perché non c’è neppure più un oggetto da tenere in mano. Il denaro viaggia attraverso il mondo con un clic. In pochi secondi il pagamento arriva dall’altra parte del pianeta e nessuno deve più trasportare sacchi di monete o custodire casseforti. Una comodità straordinaria. Ma chi garantisce davvero che tutto questo continui a funzionare? I procedimenti che avevano dato vita agli storici stateri sembrano ormai appartenere a un’altra epoca.

Eppure il principio era semplice: una moneta doveva essere riconoscibile, verificabile e accettata da tutti. Oggi ci affidiamo a sistemi informatici sempre più complessi. Ma se il sistema va in tilt, se una rete si blocca o un attacco informatico paralizza i pagamenti, cosa succede? Potremmo ritrovarci improvvisamente senza uno strumento con cui comprare persino il pane. In un attimo torneremmo indietro di millenni. Baratteremmo. Baratteremmo le fotografie del prosciutto che abbiamo salvato sul telefonino pur di far venire almeno l’acquolina in bocca a qualcuno disposto a scambiarle con qualcosa di commestibile.

A questo paradosso ci hanno portato gli strateghi della finanza. Mentre ci convincevano che il futuro fosse tutto nei bitcoin e nelle monete digitali, loro continuavano a investire anche nei beni più concreti. Magari proprio nelle vecchie stalle del nonno, nei terreni e nelle proprietà che non hanno bisogno di una password per esistere. Perché alla fine c’è una differenza sostanziale tra il denaro che possediamo e quello che ci viene promesso. Il primo deve poter essere utilizzato quando ne abbiamo bisogno. Il secondo esiste finché qualcuno, o qualcosa, continua a garantirne il funzionamento. Magie del terzo millennio. Siamo passati dalla dracma ateniese ai soldi evanescenti. E forse abbiamo scambiato il progresso per una gigantesca illusione collettiva.