Premesso che sul caso De Gennaro probabilmente solo De Gennaro conosceva tutte le regole della partita e possedeva tutti i bastoncini degli Shangai, mentre gli altri ne hanno conquistato soltanto qualcuno nel corso di una lunga partita durata decenni, per ricostruire i fatti con una visione complessiva ci vorranno tempo e discrezione. Possibilmente assoluta.

Riusciranno i nostri patrioti politici a tacere per una volta? Sapranno evitare di fare brutta figura prendendo posizione su una partita che non conoscono e della quale rischiano di intuire le regole soltanto interrogando la Rete o qualche Picone a cui chiedere un favore? Perché diciamolo: in una campagna elettorale di tipo standard, con i cartelli già pronti contro questo o contro quello, anticomunisti da una parte e antifascisti dall’altra, e programmi destinati a differenziarsi soltanto per qualche zero virgola, prendere posizione su una vicenda che ha portato De Gennaro alla morte, in circostanze che dovranno essere chiarite, rappresenta una tentazione irresistibile. Una ghiottoneria politica.

Anche perché il referendum sulla giustizia è ancora una ferita aperta. La Destra dovrà dimostrare di saper resistere alle sirene di chi vorrebbe tornare all’attacco sul terreno dello scontro con la magistratura. La Sinistra, dal canto suo, avrà buon gioco nel richiamare la Costituzione e l’equilibrio tra i tre poteri dello Stato. La magistratura è uno di questi. Un terzo, per essere precisi. Ecco allora che la maturità politica si misurerà proprio sui fatti. O meglio, sulla capacità di non anticiparli.

Mi rendo conto che tenere a bada tutti coloro che vivono di politica, a partire dai 600 parlamentari, sia già un’impresa. Figuriamoci tutti gli altri che occupano i piani inferiori della politica e che non vedono l’ora di salire alla ribalta.

Ma è proprio qui che dovrebbero entrare in gioco i partiti. Almeno loro. Dovrebbero essere capaci di richiamare i propri rappresentanti alla prudenza e ribadire che nessuno può attribuirsi una verità che ancora non conosce. Non si tratta di rinunciare al diritto di critica né di mettere il silenziatore alla politica. Si tratta di distinguere tra il dovere di chiedere chiarezza e la tentazione di costruire una verità di comodo. Le eventuali responsabilità dovranno emergere nelle sedi competenti senza che il dibattito pubblico diventi un processo parallelo.

Le vendette trasversali e le insinuazioni non aiuterebbero nessuno. Tanto meno il Paese, che rischierebbe di ritrovarsi ancora una volta ostaggio di uno scontro mediatico senza vincitori. E mentre noi rischiamo di consumare le nostre energie in una guerra interna tra istituzioni e schieramenti, l’Europa continua a muoversi su uno scenario internazionale sempre più pericoloso. Sì, lo so, è un’opinione. Forse anche una battuta infelice.

Ma quando ci si affida a personaggi come Kaja Kallas ogni preoccupazione sulla direzione che stiamo prendendo merita almeno di essere discussa. Tornando al caso De Gennaro, credo che il momento sia particolarmente delicato. Non siamo ancora in grado di conoscere tutti gli elementi di una vicenda che potrebbe chiamare in causa rapporti e responsabilità istituzionali di grande rilievo. Siamo soltanto all’inizio di una partita complessa. Ed è proprio per questo che servirebbe cautela. Speriamo dunque nella saggezza dei segretari di partito. E se la saggezza dovesse mancare ci affidiamo almeno alla loro furbizia politica.

Quella che suggerisce di non esporsi quando non si conoscono tutte le carte e di non trasformare ogni tragedia in un’occasione per regolare vecchi conti. La comunità politica è davanti a una prova di maturità. Un po’ come all’esame di Stato, quando non basta aver frequentato la scuola per dimostrare di essere diventati adulti. Bisogna anche saper rispondere delle proprie parole e qualche volta dimostrare di conoscere il valore del silenzio.