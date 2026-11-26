Il titolo è ispirato alla frase tipica che negli anni del dopoguerra veniva gridata dal bigliettaio sui mezzi pubblici romani quando il tram era già talmente affollato da rendere complicato persino respirare.

Erano anni difficili ma anche ricchi di speranza. Si respirava ancora l’ebbrezza della libertà e poter salire e scendere da un tram a piacimento senza l’incubo di essere controllati da una camicia nera rappresentava una conquista straordinaria. Anche un viaggio senza meta poteva sembrare una festa.

Forse è proprio in nome di quella libertà che oggi il campo largo sta diventando talmente largo da rendere sempre più complicato persino capire dove comincia e dove finisce. Riunirsi è difficile. Coordinarsi ancora di più. Mettere tutti d’accordo sembra ormai un’impresa da far impallidire persino i negoziatori internazionali. Ma niente paura: avanti c’è posto. Una sedia a tavola non si nega a nessuno. Naturalmente con qualche distinguo. Io mi siedo ma non ho fame. Io invece mangio soltanto se il menù è di mio gradimento. Un altro ancora pretende di scegliere il cuoco. E c’è chi vuole stare a tavola ma non essere fotografato insieme agli altri commensali.

Sembra quasi un tram somigliante al pozzo di San Patrizio dove i posti non finiscono mai e dove ogni nuovo passeggero sembra avere diritto a una poltrona di prima classe. Il problema è che nessuno sembra preoccuparsi troppo della destinazione. L’importante è salire. Poi si vedrà. Magari durante il tragitto si trova anche un accordo sul capolinea.

Sarà per questo che anche uomini e donne lontani dal pensiero populista e da certe nostalgie politiche stanno pensando di accendere i motori di una democrazia che oggi sembra piegata alle ambizioni della destra? La voglia di partecipare è certamente legittima. Anzi è un segnale positivo. Ma viene spontaneo chiedersi se questa improvvisa disponibilità a salire a bordo nasca da una convinzione politica oppure dalla semplice sensazione che il tram possa davvero arrivare a destinazione. E soprattutto che possa vincere le elezioni. Perché alla fine è questo il punto.

Non basta riempire un mezzo pubblico per dimostrare di saperlo guidare. E non basta nemmeno dichiararsi tutti contrari alla destra per diventare automaticamente una squadra.

Ci vogliono una direzione comune, qualche idea condivisa e soprattutto la disponibilità a rinunciare ogni tanto al proprio posto preferito. Altrimenti si rischia di ritrovarsi con un tram pieno di aspiranti conducenti e nessuno disposto a fare il passeggero. La politica non è però un servizio navetta per accompagnare alle poltrone chiunque abbia deciso di salire all’ultimo momento.

Governare significa assumersi responsabilità e dare risposte. Significa spiegare agli elettori che cosa si vuole fare del lavoro, della sanità, della scuola e del futuro delle nuove generazioni. Sono queste le fermate che interessano ai cittadini. Non le discussioni infinite su chi debba sedersi davanti e chi invece debba accontentarsi di un posto in piedi. Il rischio è che mentre i passeggeri discutono del loro spazio il tram finisca per perdere la strada.

Eppure i numeri potrebbero anche esserci. Se continuano a salire tutti con questo entusiasmo quasi ci siamo. Potrebbero persino essere sufficienti per conquistare i palazzi romani. A patto però che nel frattempo qualcuno si ricordi di mettere insieme un programma e non soltanto una lista di invitati.

Per fortuna il bigliettaio è generoso. Sorride, fischia e continua a far salire gente. Non chiede troppe spiegazioni e soprattutto non pretende di sapere se i nuovi arrivati abbiano davvero intenzione di fare il viaggio fino in fondo. Finché c’è posto si sale. E se qualcuno protesta perché il tram è troppo affollato basta spostarsi un po’.

Resta soltanto una piccola curiosità: quando arriverà il momento di scegliere chi guida e soprattutto dove andare tutti insieme saranno ancora così entusiasti di viaggiare? Perché avanti c’è posto. Ma non basta avere un biglietto per sapere dove si vuole andare. E soprattutto non basta riempire un tram per convincere i cittadini che sia arrivato il momento di affidargli il proprio futuro.