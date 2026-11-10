Eisenkot, il ricatto di Lieberman e l’assalto alla Knesset

La stanza profuma di tabacco stantio e di quell’ansia tipica dei corridoi dove si fabbrica il destino di una nazione. Gadi Eisenkot è al lavoro per dare a Israele un governo, muovendosi tra le macerie di veti incrociati e ambizioni personali con il passo pesante e felpato del vecchio generale. Ma la politica non è la trincea: non bastano gli ordini per vincere una battaglia di poltrone.

I nodi che stringono la gola di questa trattativa sono due, implacabili e taglienti come lame.

Il primo si chiama Avigdor Lieberman. Un osso duro, un uomo fatto di spigoli e di una coerenza feroce e calcolata, che non fa sconti a nessuno e men che meno a chi cerca di ammorbidire le linee dello Stato laico. Lieberman non chiede solo ministeri pesanti; esige garanzie, pretende che l’anima del paese non venga barattata sull’altare dei compromessi più comodi. Eisenkot Gadi Eisenkot è un ex generale ed esponente politico israeliano, leader del partito centrista Yashar.

“Gadi Eisenkot — ex generale e leader del partito centrista Yashar che l’8 novembre 2026 ha ricevuto dal presidente Herzog l’incarico di formare il nuovo governo — lo sa: senza di lui non c’è maggioranza, ma con lui ogni giorno sarà una trincea.”

Il secondo nodo, altrettanto asfissiante, è la presidenza della Knesset. Quello scranno non è solo un pezzo di legno pregiato; è il termometro del potere, il timone che decide quali leggi vedranno la luce e quali verranno sepolte nel silenzio. Tutti lo vogliono, nessuno è disposto a cederlo. Chi siederà su quella sedia avrà in mano la chiave per blindare il governo o per farlo saltare al primo soffio di vento.

Eisenkot tace, osserva, tesse una tela fragile. Ma in questa terra desolata, dove la pace è un miraggio e la stabilità un lusso che nessuno può permettersi, il tempo stringe. E mentre i leader si accapigliano per un briciolo di potere, la Storia guarda e non aspetta.

Giuseppe Basilico