Osservatorio mercato del lavoro. Il Tfr del settore privato, cosa cambia

Comunicazioni alle imprese: chiarimenti

BONUS GIOVANI UNDER 36

Il Bonus giovani under 36, per le assunzioni effettuate nel 2023, previsto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, è stato inserito tra le operazioni che possono essere finanziate con le risorse dei Programmi del Fondo sociale europeo Plus (Fse+) 2021-2027. La scelta è stata fatta nell’ambito delle attività di coordinamento che mirano ad accelerare la spesa dei Programmi.

La normativa europea prevede obblighi di informazione e pubblicità verso i beneficiari.

Per rispettarli, nei giorni scorsi l’Istituto di previdenza, su indicazione della Direzione Generale Politiche Attive del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha inviato alle imprese interessate una comunicazione dedicata all’operazione. Con questo invio gli obblighi di informazione nei confronti dei beneficiari sono assolti.

L’operazione cambia soltanto la fonte di finanziamento dell’agevolazione e non ha effetti per le imprese beneficiarie. Restano invariati:

le condizioni di accesso al beneficio;

le modalità di fruizione dell’agevolazione;

l’importo già riconosciuto;

i diritti acquisiti e gli obblighi già assolti dalle imprese.

Nessun adempimento è richiesto alle imprese beneficiarie.

Con questa iniziativa le risorse dei Programmi Fse+ 2021-2027 contribuiscono al finanziamento delle politiche per l’occupazione e le imprese coinvolte ricevono un’informazione corretta e completa.

Rlaq (la rete del lavoro agricolo di qualità)

DISPONIBILE LA DOMANDA DI ADESIONE SEMPLIFICATA

Dal 20 ottobre 2026 è disponibile la nuova domanda semplificata, realizzata grazie al coordinamento della Direzione centrale Entrate, per rendere il servizio più rapido, digitale ed efficiente.

È possibile inviare la domanda tramite il servizio La Rete del lavoro agricolo di qualità (Rlaq).

Tra le principali novità introdotte, ci sono:

l’esonero dall’obbligo di allegare il documento di identità;

la digitalizzazione della domanda, che elimina la necessità di stampa e sottoscrizione cartacea;

la verifica automatica della posizione Inps agricola attiva.

Si tratta di un ulteriore passo avanti verso la semplificazione amministrativa e l’innovazione dei servizi dedicati alle imprese agricole.

Imprese artigiane impiantistiche

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’

Dal 23 ottobre le imprese artigiane che svolgono attività riconducibili ai Codici statistici contributivi (Csc) 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08 possono utilizzare lo Smart Task “Limiti impresa impiantistica artigiana”, disponibile nella sezione “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente. È quanto ha di recente comunicato l’Istituto di previdenza con il messaggio Inps del 23 ottobre scorso, n. 3422.

Il nuovo strumento consente di compilare la dichiarazione di responsabilità con cui l’impresa attesta che l’attività di installazione di impianti non viene svolta prevalentemente nell’ambito delle costruzioni edili.

La dichiarazione permette di individuare il limite dimensionale applicabile (legge 8 agosto 1985, n. 443) e di aggiornare di conseguenza le caratteristiche contributive della matricola aziendale.

L’attività non è considerata prevalente nell’ambito delle costruzioni edili quando l’impresa artigiana opera principalmente su immobili civili o industriali già esistenti, svolgendo interventi impiantistici di riparazione, sostituzione, manutenzione, ristrutturazione o adeguamento. Tale condizione ricorre se almeno il 51% del fatturato dell’impresa deriva da questi interventi.

Per le dichiarazioni di responsabilità presentate senza l’utilizzo dello Smart Task e per la decorrenza delle variazioni restano valide le indicazioni contenute nel precedente messaggio Inps del 5 ottobre 2026, n. 3145.

Tfr del settore privato

COSA CAMBIA PER I NUOVI ASSUNTI

Il nuovo modulo “Tfr3” riguarda chi viene assunto per la prima volta dopo il 30 giugno 2026. Serve a decidere dove versare il Tfr, cioè la somma che il lavoratore accumula durante gli anni di lavoro e riceve, di norma, alla fine del rapporto.

La regola per chi viene assunto dal 1° luglio 2026

Dal 1° luglio 2026, chi viene assunto per la prima volta da un’azienda privata viene iscritto automaticamente alla previdenza complementare, cioè a una pensione aggiuntiva rispetto a quella pubblica.

Chi non vuole aderire automaticamente ha 60 giorni dalla data di assunzione per rinunciare e scegliere un’altra soluzione.

Con il modulo “Tfr3” il lavoratore può scegliere di:

non aderire automaticamente alla previdenza complementare;

versare il Tfr futuro in un altro fondo pensione;

mantenere il Tfr secondo le regole ordinarie dell’articolo 2120 del Codice civile.

Il modulo può essere usato anche da chi ha già avuto altri lavori, per comunicare le scelte già fatte sulla pensione complementare.

Il datore di lavoro deve usare il modulo per informare il lavoratore, raccogliere la sua scelta e conservarne la dichiarazione.

Il modulo sarà disponibile online sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sarà pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale.

Le novità sono state comunicate dall’Istituto previdenziale con il messaggio Inps del 29 settembre 2026, n. 3021.

Cosa deve fare il datore di lavoro in Uniemens

Uniemens è il sistema con cui i datori di lavoro inviano ogni mese all’Inps i dati sui lavoratori. A partire dai dati di luglio 2026, nella sezione “Gestione Tfr – Destinazione Tfr”, alla voce “Tipo Scelta”, si può inserire il nuovo codice “T3”.

Il codice “T3” segnala che un lavoratore assunto dopo il 30 giugno 2026 ha comunicato la propria scelta con il modulo “Tfr3”.

Se il datore di lavoro ha già inviato i flussi Uniemens da luglio 2026 fino alla data di pubblicazione del messaggio, può indicare alla voce “Data Scelta” anche una data precedente al mese in corso.

Osservatorio mercato del lavoro

I DATI DI GIUGNO 2026

A giugno 2026 si registra un saldo annualizzato positivo pari a 299.000 posizioni di lavoro del settore privato, confermando quindi una dinamica positiva consistente, seppure in flessione rispetto al trimestre precedente. Il dato è calcolato come somma delle differenze tra i flussi di assunzioni e cessazioni negli ultimi dodici mesi e rappresenta la variazione tendenziale su base annua delle posizioni di lavoro. I contratti a tempo indeterminato continuano a essere la tipologia contrattuale prevalente di questa variazione tendenziale con un saldo pari a +246.000 rapporti di lavoro; per le altre tipologie contrattuali la variazione è risultata anch’essa positiva e pari a +53.000 rapporti di lavoro, su questo dato hanno inciso da un lato gli incrementi dei rapporti di lavoro intermittenti (+44.000), a tempo determinato (+13.000) e in somministrazione (+11.000), mentre sono risultati in calo i rapporti di lavoro stagionali (-1.000) e in apprendistato (-14.000).

Questi i dati di sintesi dell’Osservatorio sul mercato del lavoro dell’Inps curato dal Coordinamento Generale Statistico Attuariale, dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia Informatica e Innovazione, strumento di rilevazione e analisi dei movimenti dei rapporti di lavoro – assunzioni, trasformazioni e cessazione – e delle prestazioni di lavoro occasionale.

La dinamica dei flussi

Nel complesso le assunzioni attivate dai datori di lavoro privati nel primo semestre del 2026 sono state 4.284.000, in leggera flessione (-0,8%) rispetto allo stesso periodo del 2025. La flessione ha riguardato le seguenti tipologie contrattuali: contratti a tempo indeterminato (-5,6%), in apprendistato (-5,5%) e a tempo determinato (-3,1%). Sono aumentate le assunzioni dei contratti stagionali (+0,7%), in somministrazione (+5,7%) e intermittenti (+8,2%). Nel primo semestre del 2026, le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato sono state 383.000, in calo del 6,4% rispetto allo stesso periodo del 2025. In diminuzione anche le conferme dei rapporti di apprendistato al termine del periodo formativo, scese da 60.000 a 57.000 (-4,0%). Nei primi sei mesi del 2026 le cessazioni sono state 3.353.000, in calo dell’0,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La riduzione riguarda i contratti di apprendistato (-6,9%) e quelli a tempo determinato (-3,6%) e indeterminato (-1,7%), mentre risultano in aumento le cessazioni dei rapporti intermittenti (+5,4%), stagionali e in somministrazione rispettivamente +4,0% e +3,9%.

Le Agevolazioni ai rapporti di lavoro

Nel primo semestre del 2026, le attivazioni di rapporti di lavoro incentivati (con riferimento sia alle nuove assunzioni che alle trasformazioni contrattuali) hanno registrato una significativa contrazione (-31,6%) rispetto allo stesso periodo del 2025. La flessione interessa tutte le principali misure agevolative, seppur con intensità differenti. In particolare, le attivazioni riconducibili all’esonero giovani evidenziano la riduzione più marcata (-53,5%), segue il Bonus Zes (-21,5%), mentre l’insieme eterogeneo che raggruppa le “Altre misure” diminuisce del 7,7%. Più contenuta risulta la contrazione delle attivazioni associate all’incentivo donne (-5,5%). Questi andamenti sono riconducibili, in larga misura, al fatto che le circolari attuative delle misure prorogate per l’anno 2026 ai sensi del D.L. n. 62/2026 sono state pubblicate nel mese di maggio 2026 e pertanto il ricorso agli incentivi è ancora molto contenuto. Si segnala che la presente pubblicazione consente per la prima volta di monitorare le attivazioni riconducibili al Bonus Zes, istituito per sostenere l’occupazione nella Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno (Zes unica) e contribuire alla riduzione dei divari occupazionali, ai sensi del D.L. n. 60/2024 e del D.L. n. 62/2026.

Focus rapporti in somministrazione

Nel report è presente una tavola che espone la disaggregazione degli andamenti dei rapporti di somministrazione distinguendo tra quelli a tempo indeterminato e quelli a termine (questi ultimi includono sia i contratti a tempo determinato che stagionali). Nel corso dei primi sei mesi del 2026, rispetto al corrispondente periodo del 2025, si è registrata una flessione delle assunzioni a tempo indeterminato (-27,2%), mentre aumentano quelle a termine del +7,0%. Andamento simile si osserva per le cessazioni: diminuiscono quelle relative ai contratti a tempo indeterminato (-4,6%), mentre aumentano quelle dei contratti a termine (+4,5%). Il saldo annuale – e quindi la variazione tendenziale – è risultato positivo a giugno 2026 (+11.000), esito della somma algebrica tra il saldo negativo delle posizioni di somministrazione a tempo indeterminato (-1.000) e quello positivo delle posizioni a termine (+12.000).

Carlo Pareto