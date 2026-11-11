Veneto, nella maggioranza si consuma un’altra frattura

La decisione del Governo di impugnare davanti alla Corte costituzionale la legge del Veneto sul suicidio medicalmente assistito apre una nuova frattura nella maggioranza. E questa volta il confronto non è soltanto tra centrodestra e centrosinistra. Lo scontro attraversa la stessa Lega, il partito che guida la Regione e che lo scorso 2 settembre aveva contribuito ad approvare la norma insieme alle opposizioni.

Nel Consiglio dei ministri il ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli si sarebbe opposto all’impugnazione. Matteo Salvini, invece, non avrebbe partecipato al voto. Due posizioni che raccontano una distanza rispetto alla linea scelta da Palazzo Chigi e riportano in superficie le diverse sensibilità presenti nella maggioranza sul tema del fine vita.

In Veneto, intanto, la scelta viene rivendicata. Luca Zaia, che quella legge l’ha sostenuta e votata, rispetta la decisione del Governo ma non arretra. La norma, ha spiegato, nasce dalla volontà di dare regole certe a situazioni già previste dall’ordinamento e di non lasciare soli pazienti, famiglie e medici davanti a decisioni così delicate. Anche il presidente Alberto Stefani si dice convinto che il testo supererà il vaglio della Consulta. Secondo lui, gli emendamenti introdotti hanno reso la legge veneta diversa da quelle approvate in altre Regioni. Il voto di settembre aveva già segnato un passaggio politico inedito. Il Veneto è infatti la prima Regione amministrata dal centrodestra ad aver approvato una legge sul suicidio medicalmente assistito.

La Lega aveva votato a favore insieme alle opposizioni. Fratelli d’Italia e Futuro Nazionale si erano schierati contro. Una convergenza trasversale che aveva portato la libertà di coscienza al centro del confronto. Ora la decisione del Governo riapre una questione che la politica nazionale continua a lasciare irrisolta.

La Corte costituzionale ha più volte sollecitato il Parlamento a intervenire con una disciplina organica sul fine vita. Ma le Camere non sono riuscite a trovare una sintesi. Nel vuoto legislativo le Regioni hanno provato a costruire regole per organizzare le risposte del servizio sanitario alle richieste dei pazienti.

L’impugnazione della legge veneta porta così il conflitto dentro la maggioranza e mette a confronto due livelli istituzionali governati dallo stesso schieramento. Da una parte Palazzo Chigi. Dall’altra una Regione guidata dalla Lega che rivendica la propria iniziativa. Il paradosso è che mentre il Parlamento continua a rinviare una decisione nazionale il Governo contesta il tentativo di una propria amministrazione di intervenire sulla materia. E il rischio è che il vuoto di regole continui a produrre risposte diverse da territorio a territorio.