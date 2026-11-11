Medici, infermieri e studenti pronti a manifestare insieme

La sanità pubblica torna in piazza per chiedere maggiori risorse, condizioni di lavoro adeguate e garanzie concrete per il diritto alla salute. Il prossimo 5 dicembre, Roma sarà teatro di una manifestazione nazionale che vedrà insieme medici, infermieri, ricercatori, studenti e specializzandi.

Un appuntamento aperto anche ai cittadini, chiamati a partecipare per difendere un servizio essenziale per l’intera collettività. Al centro della mobilitazione c’è la richiesta di un cambio di passo nelle politiche sanitarie, attraverso investimenti adeguati e un riconoscimento concreto del ruolo svolto da tutte le professionalità che ogni giorno garantiscono assistenza, prevenzione e cura.

La protesta nasce dalla preoccupazione per il progressivo indebolimento del Servizio sanitario nazionale, alle prese con difficoltà strutturali che incidono sia sulla qualità del lavoro degli operatori sia sulla possibilità dei cittadini di accedere alle prestazioni. Anni di risorse ritenute insufficienti, carenze di personale e problemi organizzativi hanno contribuito ad alimentare una situazione nella quale ottenere una visita specialistica, effettuare un esame diagnostico o ricevere assistenza nei tempi necessari può diventare sempre più complicato. Le conseguenze non riguardano soltanto gli ospedali, ma anche la medicina territoriale, i servizi ambulatoriali e l’intero sistema di presa in carico dei pazienti.

Quando le strutture pubbliche faticano a rispondere alla domanda di salute, il rischio è che una parte crescente della popolazione sia costretta a rivolgersi alla sanità privata oppure a rinunciare alle cure. Una prospettiva che finisce per accentuare le disuguaglianze sociali ed economiche, trasformando un diritto universale in un’opportunità condizionata dalle possibilità individuali.

A pesare è anche la distribuzione disomogenea dei servizi sul territorio nazionale. Le opportunità di cura non sono sempre le stesse da una regione all’altra e, in alcuni casi, persino tra province e aree della medesima regione. Il luogo di residenza può incidere sui tempi di attesa, sulla disponibilità delle prestazioni e sulla possibilità di trovare risposte adeguate ai propri bisogni. Una disparità che mette in discussione uno dei principi fondamentali su cui si fonda il Servizio sanitario nazionale: garantire a tutti un’assistenza accessibile, indipendentemente dal reddito e dal territorio di appartenenza.

La manifestazione del 5 dicembre vuole richiamare l’attenzione anche sulle condizioni di chi lavora nella sanità. Medici e infermieri devono fare i conti con carichi di lavoro elevati, difficoltà organizzative e una crescente complessità dell’assistenza. A queste criticità si aggiunge la necessità di rendere il settore più attrattivo per le nuove generazioni, offrendo prospettive professionali, percorsi formativi adeguati e maggiori opportunità di crescita.

In questo quadro, la presenza di studenti, specializzandi e ricercatori assume un significato particolare. Il futuro della sanità pubblica dipende infatti anche dalla capacità di formare e trattenere nuove competenze, valorizzare la ricerca e garantire un adeguato ricambio generazionale. Senza personale qualificato e adeguatamente sostenuto, anche il potenziamento delle strutture e l’introduzione di nuove tecnologie rischiano di non produrre i risultati attesi.

La richiesta che attraversa la mobilitazione riguarda quindi due diritti strettamente connessi: quello dei cittadini a ricevere cure tempestive e appropriate e quello dei professionisti a poter lavorare in condizioni dignitose, con strumenti e risorse sufficienti. Difendere il Servizio sanitario nazionale significa tutelare entrambi, evitando che le difficoltà del sistema ricadano sulle fasce più fragili della popolazione e su chi opera quotidianamente nei servizi. L’appuntamento vuole essere anche un’occasione per riportare la salute tra le priorità dell’agenda pubblica, sollecitando scelte economiche e organizzative capaci di rafforzare il sistema, anziché limitarsi ad affrontarne le emergenze. La sanità pubblica, infatti, non può essere considerata soltanto una voce di spesa, ma rappresenta un investimento sociale fondamentale per la qualità della vita e la coesione del Paese.

La partecipazione sarà aperta a tutti: operatori sanitari, studenti, pazienti e cittadini che riconoscono nel servizio pubblico un presidio indispensabile di uguaglianza e solidarietà. Il 5 dicembre il messaggio sarà dunque rivolto non soltanto alle istituzioni, ma all’intera società: la tutela della salute riguarda tutti e il futuro del Servizio sanitario nazionale è una responsabilità collettiva.