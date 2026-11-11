Il “deep state” ha preso in mano il trumpismo

Sabato 7 novembre, quattro giorni dopo la più grande disfatta elettorale per i repubblicani, Trump ha pubblicato una dichiarazione su Truth Social ordinando al Dipartimento di Giustizia di “indagare sui senatori e i membri del Congresso che stavano per indagare su di lui, e minacciano il Procuratore Generale degli Stati Uniti, ( Todd Blanche, ex avvocato di Trump). Chiedo “l’incarcerazione” per i democratici “estorsionisti” ( o estorsori ), e chiedo ai nostri donatori di segnalare le minacce “direttamente a me, il vostro Presidente”. Ha citato per nome la senatrice del Michigan Elissa Slotkin, Presidente della Commissione di Vigilanza , e i membri della commissione. Trump: “Con copia di questa dichiarazione, ordino al Dipartimento di Giustizia di indagare immediatamente su questo atto criminale!”.

Ha poi pubblicato un secondo post definendo i Democratici “VISCIDI” che “dovrebbero andare in prigione”. Quindi un terzo post per ordinare ai senatori repubblicani: “I Repubblicani controllano ancora fino a gennaio, “deve agire”. Domenica mattina, Todd Blanche è apparso sulla CNN, intervistato da Dana Bash che gli ha chiesto: “come intendesse dare esecuzione all’ordinanza”, la risposta di Blanche è stata, soprattutto per un avvocato così preparato, un guazzabuglio di parole su “minacce esplicite” da parte dei Democratici nei confronti dei conservatori, dei finanziatori e degli studenti universitari (??) che potrebbero, fra 10 o 20 anni, voler lavorare per l’amministrazione.

L’intervistatrice ha fatto notare, giustamente, che i legislatori che parlano di indagini stanno svolgendo il ruolo di controllo che la Costituzione assegna loro. Blanche decisamente contrariato: “Aspetta, aspetta, aspetta! No, no, no!. Parlare di impeachment e di perseguire le aziende private “non è controllo”. L’intervistatrice incalzando: “state dicendo che indagherete su di loro? c’è un reato?”, Blanche: “Dipende da cosa viene detto. Sì, potrebbe esserci. La libertà di parola è tutelata, ma “a un certo punto bisogna tracciare un limite”, Bash: “e per la “reclusione” chiesta da Trump?”, Blanche: “Dipende dal tipo di reato”. L’intervista è finita con la dichiarazione peggiore che un avvocato avveduto come Blanche potesse fare: “Sarei molto preoccupato se fossi un membro di quella commissione”.

Lunedì 9 novembre: si è insediato Stephen Miller, sionista, soprannominato il “Goebbels della Casa Bianca” , per motivi che sarebbero lunghi da chiarire, mentre i suoi uomini si stanno insediando alla Casa Bianca. Miller è il mio preferito!!. Un duro, anzi spietato!!. Vuole i giornalisti in cella finché non rivelano le loro fonti. È quello che ha pianificato la caccia all’immigrato già dal Trump 1. Da quando, nel maggio 2025, è stato rinominato al vertice dell’operazione , ha creato l’ICE, una nuova polizia anti-immigrazione , e fissato la quota di 3.000 arresti al giorno. Sessanta persone sono morte in custodia dell’ICE, 37 solo nel 2026, gli agenti hanno ucciso due cittadini americani, tra cui un’infermiera di terapia intensiva di 37 anni, Miller, inizialmente l’ha definita un’assassina. Ileana Garcia, co-fondatrice di Latinas for Trump, aveva dichiarato al Times a gennaio che Trump avrebbe perso le elezioni di metà mandato per colpa delle azioni di Miller. E così è stato. E Miller ha persino ricevuto una promozione per questo!!.

La sconfitta elettorale è stata troppo forte

Il “deep state”, con tutte le lobby e i gruppi di potere e di pressione che si identificano nel trumpismo , non può restare a guardare senza reagire, anche perché la posizione per molti di loro è particolarmente compromessa. Al Senato i democratici, con gli ultimi dati del Mississippi e dell’Alaska, potrebbero avere 56 senatori, dando loro una forza politica tale da mettere sotto impeachment Trump e tutta l’Amministrazione , aprire inchieste contro Musk e gli oligarchi che hanno sostenuto Trump. Inoltre, quello che teme di più la lobby sionista è di avere perso 36 fra senatori e deputati pro-Israele in un momento in cui, come scrive in un articolo su Politico.com Kathy Gilsinan *, “ La svolta dell’AIPAC verso la politica elettorale ha trasformato Israele nella questione partigiana che i suoi fondatori temevano di più”.

Le prime avvisaglie dello scontro sono già partite

Il primo della lista, Pete Hegseth, è già sotto accusa di impeachment. Ieri pomeriggio, il deputato repubblicano !! del Kentucky, Thomas Massie, nell’aula della Camera ha letto l’atto , costituito in otto capi di accusa, di impeachment per gravi crimini e misfatti.

Le imputazioni ad Hegseth riguardano:

1) tre diverse accuse per la guerra contro l’Iran, dichiaratamente illegale.

2) Lo smantellamento dei sistemi che proteggono la vita dei civili, causando l’assassinio, in Iran, di 156 persone nel bombardamento di una scuola, con due raid successivi. Si tratta di normative, deliberate e finanziate dal Congresso, che vincolano il Pentagono a programmi per la protezione dei civili.

3)Esecuzioni extragiudiziali: la risoluzione conta almeno 63 attacchi contro 67 imbarcazioni e almeno 221 persone uccise, in acque internazionali o venezuelane. In particolare è accusato di avere ordinato un secondo attacco contro due sopravvissuti, ad un primo attacco, che erano aggrappati ad un relitto.

4) Ha attaccato e minacciato il senatore Mark Kelly, capitano della Marina in pensione, per aver citato un regolamento in cui si afferma “ che le truppe possono rifiutare ordini illegali”.

5) Accusato del rapimento di un leader straniero sovrano, Maduro, senza l’autorizzazione del Congresso.

6) Operazione Rough Rider nel 2025 contro gli Houthi in Yemen con più di 1.100 attacchi in circa 52 giorni e 224 civili uccisi, richiesta di autorizzazione inviata al Congresso dopo l’inizio degli attacchi.

La mozione è stata respinta , votata dalla Camera che è ancora in formazione precedente con una maggioranza repubblicana. Ma i democratici ci riproveranno con la nuova Camera che si insedierà. L’onore del secondo posto nella lista dei democratici è ovviamente Todd Blanche, Procuratore Generale degli Stati Uniti, che in diretta televisiva ha annunciato: “il Dipartimento di Giustizia è il legale difensore del nuovo capo di gabinetto della Casa Bianca, Stephen Miller”, ovviamente contro il Congresso degli Stati Uniti !!. Una posizione totalmente illegale. Jamie Raskin, democratico, che a gennaio assumerà la presidenza della Commissione Giustizia della Camera, ha già affermato che Blanche potrebbe essere sottoposto a procedura di impeachment per aver trasformato il Dipartimento di Giustizia in un “Dipartimento dell’Ingiustizia”, citando i tentativi di perseguire James Comey, Letitia James e John Brennan, il licenziamento di procuratori di carriera, e la gestione da parte di Blanche dei documenti Epstein. Blanche ha inoltre mancato la scadenza legale fissata dal Congresso per la pubblicazione di quei documenti, e per rispondere sotto giuramento sul perché la pubblicazione del materiale Epstein sia stata così lenta e piena di censure e omissis.

Su Elon Musk, una task force di avvocati sta lavorando già da tempo, per questo le minacce ai democratici e i 500 milioni di dollari spesi in campagna elettorale, si prospettano le accuse di: frode per mala fede contrattuale in affari e violazione delle leggi sul conflitto di interessi, per aver utilizzato DOGE per bloccare 65 azioni legali per un valore di 2,37 miliardi di dollari contro le sue stesse società; azione di responsabilità per i 110 miliardi di dollari di risparmi falsificati presentati da DOGE al pubblico e al Congresso; frode sui titoli per lo schema di divulgazione di Twitter per il quale la SEC gli ha permesso di patteggiare per l’1% dei proventi. Musk possiede circa il 48% di SpaceX con l’82% dei diritti di voto. Se un tribunale dovesse confiscare le sue azioni, come proventi delle azioni criminose, queste passerebbero agli Stati Uniti. Il governo non acquisterebbe SpaceX, ma ne acquisisce il controllo a costo zero. Gli azionisti privati, i fondi pensione e gli investitori istituzionali, mantengono tutte le loro azioni e ricevono i dividendi dal governo. Starshield, la rete militare, verrebbe scorporata e trasformata in una sussidiaria statale. L’attività di Starlink rivolta ai consumatori rimane commerciale, con un azionista di controllo pubblico. Per Tesla la situazione è diversa. La quota di Musk, pari a circa l’11%, verrebbe sequestrata solo come bene sostitutivo fino alla sentenza, e il governo dovrebbe venderla gradualmente attraverso un blind trust nell’arco di diversi anni. Siamo all’inizio della carestia e i sorci si stanno già sbranando fra di loro!!.

Fulvio Rapanà