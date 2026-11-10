Iniziati i negoziati Russia-Ucraina ad Abu Dhabi

Sono iniziati ad Abu Dhabi i colloqui tra Russia e Ucraina, mediati dagli Stati Uniti. I media statali russi hanno pubblicato una fotografia che ritrae le delegazioni di Kiev e Mosca sedute l’una di fronte all’altra, con gli inviati statunitensi a capotavola. Si tratta del primo incontro di questo tipo tra le due parti dopo oltre nove mesi.

Non sarà un caso che dopo la sconfitta elettorale di Donald Trump, gli Stati Uniti cercano di costruire un nuovo equilibrio nel “Vecchio Continente”.

In apertura dei colloqui, l’inviato di Donald Trump, Jared Kushner, ha dichiarato: “L’auspicio oggi non è soltanto quello di discutere di questioni bilaterali e di come porre fine alla guerra, ma anche di stabilire come instaurare solide relazioni in ambito di sicurezza tra Ucraina, Russia ed Europa, affinché non solo si metta fine a questo conflitto, ma si definisca anche un nuovo quadro di riferimento”.

Prima dell’avvio del negoziato trilaterale, Kushner e l’altro inviato Usa Steve Witkoff, si sono riuniti con gli sherpa dei Paesi E4 (Germania, Francia, Italia e Regno Unito), della Nato e dell’Ue, insieme alla delegazione di Kiev, guidata dal capo dell’intelligence Rustem Umerov, ma senza i russi. Al termine della riunione è stata concordata una dichiarazione congiunta, diffusa dallo staff di Witkoff sui social ufficiali, in cui E4, istituzioni europee, Nato e Usa hanno riaffermato la “stretta collaborazione per porre fine alla guerra in Ucraina e a creare le condizioni per una pace duratura, compreso il sostegno a solide garanzie di sicurezza nell’ambito di un eventuale accordo”.

La cosa più evidente è il disgelo nei rapporti tra Stati Uniti e Unione Europea. Infatti, nella dichiarazione si afferma: “I partecipanti hanno sottolineato che qualsiasi futuro accordo dovrà rispettare la sovranità, l’integrità territoriale e l’autonomia decisionale, fornendo al contempo garanzie di sicurezza credibili per l’Ucraina. L’obiettivo condiviso è quello di sviluppare un quadro di sicurezza pratico e reciprocamente rafforzativo, che consolidi la sicurezza a lungo termine dell’Ucraina e costruisca la fiducia necessaria per giungere a una soluzione negoziata”.

È stato riaffermato l’impegno comune verso una solida architettura di sicurezza europea per il periodo postbellico. E’ stato inoltre ribadito che una Nato forte rimarrà un elemento centrale della difesa collettiva euro-atlantica. Nella dichiarazione controfirmata dagli Usa viene precisato: “I partner europei, l’Ucraina e gli Stati Uniti continueranno a collaborare strettamente durante tutto il processo negoziale, con l’obiettivo condiviso di giungere a discussioni multilaterali più ampie, che coinvolgano i partner europei, al fine di conseguire una pace globale e duratura”.

L’Italia ha partecipato alla riunione con il consigliere per la sicurezza nazionale, Fabrizio Saggio. Nel corso dei colloqui, Saggio, secondo le fonti di Palazzo Chigi, ha ribadito: “Il pieno sostegno del governo italiano all’Ucraina, alla sua sovranità e integrità territoriale, nonché agli sforzi degli Stati Uniti per riportare le parti al tavolo negoziale. Il negoziato sull’Ucraina tocca sempre più da vicino la sicurezza dell’intero continente europeo. Molti elementi di un accordo complessivo dipendono da decisioni europee: garanzie di sicurezza, ricostruzione, sanzioni e percorso europeo dell’Ucraina. Per questo l’Europa deve parlare con una voce sola e dotarsi di un mandato chiaro e condiviso. È quanto il presidente Meloni ha chiesto nella lettera indirizzata al presidente Costa per discutere il tema in occasione del consiglio europeo informale di Dublino, per arrivare a una decisione al Consiglio europeo di dicembre. Palazzo Chigi accoglie con favore la disponibilità di Costa a dare seguito alla richiesta e a portare avanti la questione”.

Auspichiamo che queste trattative abbiano successo. Sarebbe una vittoria per l’umanità.

Ci sono almeno tre motivi validi per pensare che si possa raggiungere la Pace in Ucraina. Dopo quattro anni di guerra, Ucraina, Russia, Unione Europea e Stati Uniti hanno visto tutti gli aspetti negativi prodotti in termini vite umane perse e mutilate, di distruzioni ambientali e di spreco inutile di risorse finanziarie dalle quali tutti escono sconfitti. La Pace sarà una vittoria per tutti. Speriamo che ad Adu Dhabi prevalga la ragione ed il bene per l’umanità. Dopo, tutti avranno modo di propagandare in modo speculativo il successo della Pace raggiunta, ma le ferite della guerra non guariranno subito. Come già sostenuto sulle pagine di questo giornale, l’Europa e gli Stati Uniti dovranno salvaguardare l’unità territoriale dell’Ucraina in cambio di una sospensione di tutte le sanzioni e di una riapertura delle relazioni commerciali con la Russia.

Salvatore Rondello