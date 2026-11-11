Ex Ilva, Meloni rischia di bruciarsi

Niente miracolo, chiusa ex Ilva. E il rebus si complica. Arvedi e Jindal rischiano il fuori gioco, rischiano di saltare le uniche due proposte di acquisto rimaste in piedi per l’ex Ilva. Al centro del terremoto c’è l’acciaieria di Taranto. La multinazionale indiana Jindal e il gruppo siderurgico italiano Arvedi propongono di acquisire l’intero perimetro dell’ex Ilva: gli stabilimenti di Taranto, Genova, Novi Ligure e Racconigi.

Però i problemi scoppiano subito. Chiusa l’ex Ilva forse per sempre. L’associazione Genitori Tarantini boccia il piano Arvedi che subordina il suo progetto al sì delle istituzioni e della comunità di Taranto: «La proposta è quasi offensiva». È un secco no all’acciaio a Taranto prodotto sia dagli altoforni sia dai forni elettrici meno inquinanti. Massimo Castellana, portavoce dell’associazione Genitori Tarantini, dice all’agenzia Adnkronos: «Qui l’acciaio ha smesso di vivere. Taranto deve liberarsi della produzione di acciaio, qualsiasi essa sia». Si tratta di una posizione che pesa. È proprio l’associazione Genitori Tarantini ad aver innescato la chiusura del centro siderurgico della città pugliese ricorrendo alla magistratura.

E la Corte di Cassazione a fine ottobre conferma la decisione della Corte di appello di Milano sullo stop alla produzione di acciaio a causa dell’amianto negli impianti e per l’eccesso di emissioni di polveri sottili nell’aria.

Per ora ci sono pochi particolari sui due progetti di acquisto sopravvissuti a una decina. Il negoziato di vendita, avviato nel lontano 2024, ricomincia da due: Jindal e Arvedi, un colosso mondiale dell’acciaio e un’impresa italiana con impianti a Cremona e Terni.

Si discute mentre Arvedi e Jindal rischiano il fuori gioco. Al ministero del Lavoro martedì 10 novembre si parla di cassa integrazione straordinaria. Acciaierie d’Italia, il nome nuovo dell’ex Ilva, la richiede per ben 8.622 dipendenti, 6.964 a Taranto. Ma vanno aggiunti altri 4.200 dipendenti delle aziende dell’indotto e dell’appalto. I sindacati bocciano le richieste e l’incontro si conclude senza un accordo.

A Taranto riparte l’attività solo al lumicino: il treno nastri 2 rifunziona grazie alle bramme di acciaio da lavorare fornite dal gruppo Marcegaglia (al massimo può impiegare 380 persone). Ma un dato è sicuro: è impossibile resuscitare il quarto centro siderurgico costruito dall’Iri nel lontano 1965. Adesso c’è la drammatica fine dell’acciaio sfornato nella fabbrica. È un rebus conciliare ambiente, salute, lavoro e produzione. Trema Taranto, ma tremano anche i lavoratori di Genova, Novi Ligure, Racconigi, gli altri stabilimenti liguri e piemontesi del gruppo. È buio pesto sul futuro di circa 20.000 lavoratori, per metà dipendenti e metà dell’indotto.

Ricapitoliamo la vicenda. Dopo il pronunciamento della Cassazione, venerdì 6 novembre a Taranto è spento l’Afo 2, un enorme gigante alto 60 metri, l’ultimo dei cinque altoforni che era ancora attivo. C’è la paura dei licenziamenti, della cassa integrazione infinita, della precarietà che fa saltare i conti della famiglia e di una vita. Qualcuno sperava in un piano di rilancio all’ultimo minuto, ma così non è stato.

Chiusa l’ex Ilva di Taranto dopo 61 anni di vita. Nel 2012 registra il boom di 8 milioni di tonnellate di acciaio prodotte. Ma emerge anche il problema dell’inquinamento della fabbrica con gravissime conseguenze sulla salute dei lavoratori e dei cittadini di Taranto (i tumori e le malattie polmonari sono nettamente superiori a quelli registrati nel resto d’Italia). Incidenti sul lavoro, problemi ambientali e sanitari. La crisi scoppia quando la magistratura sequestra degli impianti.

La terapia è un piano di bonifica ambientale del sito industriale, della chiusura progressiva degli altoforni alimentati a carbone (molto inquinanti) da sostituire con dei forni elettrici a basso impatto ambientale. L’obiettivo è di produrre acciaio verde conciliando così la tutela del lavoro con quella della salute.

Lo Stato nel 2018 vende all’ArcelorMittal e il colosso indiano dell’acciaio s’impegna a realizzare un piano di rilancio conciliando, appunto, la tutela del lavoro con quella della salute. Ma gli investimenti per la bonifica ambientale e per sostituire i forni elettrici agli altoforni a carbone non si vedono.

La situazione peggiora mentre s’inabissa la produzione. Scattano gli scioperi dei sindacati dei metalmeccanici per rilanciare il gruppo, per effettuare le bonifiche, per difendere l’occupazione e la salute. Ma tutto è inutile. Alla fine la multinazionale indiana lascia la partita. Lo Stato torna in pista come azionista e il governo Meloni nel 2024 annuncia la vendita e l’obiettivo di produrre 6 milioni di tonnellate l’anno di acciaio.

Ora una bomba sociale incombe su Taranto e su tutta la Puglia: senza prospettive la disperazione può divampare tra i lavoratori. Il governo Meloni spinge Leonardo, Fincantieri, Fs (aziende a partecipazione pubblica) a investire a Taranto, a creare occupazione alternativa. Ma è difficile colmare il vuoto industriale lasciato dalla morte degli altoforni. Giorgia Meloni, alfiere del Made in Italy e della sovranità industriale nazionale rischia di bruciarsi. Se va bene sorgerà una mini Ilva con acciaio verde. E nel 2027 si terranno le elezioni politiche.

Rodolfo Ruocco