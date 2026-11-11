Europa, il PSE in sostegno del Pacchetto Istruzione e Competenze

Il Partito dei Socialisti Europei sostiene con convinzione il Pacchetto Istruzione e Competenze da parte della Vicepresidente esecutiva della Commissione europea Roxana Mînzatu. Il Pacchetto fornisce agli Stati membri, alle scuole e agli insegnanti gli strumenti per invertire il declino delle competenze di base e rendere nuovamente attraente la professione di insegnante. Questa interessante iniziativa arriva in un momento, come quello attuale, dove l’insegnante deve lavorare in uno status di precarietà e con pochi strumenti, soprattutto in Italia.

“Attraverso anni di campagne, la nostra famiglia politica si è battuta per un’istruzione pubblica gratuita, di qualità e inclusiva, un diritto per ogni bambino, indipendentemente dal suo contesto di provenienza. Abbiamo sostenuto la Garanzia europea per l’infanzia , affinché nessun bambino in Europa venga lasciato indietro a causa della povertà. Nella campagna elettorale europea del PES 2024, abbiamo promesso un’istruzione e una formazione gratuite e di qualità per tutti i giovani , un Erasmus+ ampliato e accessibile a tutti e ingenti investimenti nell’istruzione digitale. Oggi, la nostra famiglia trasforma questo impegno in un piano europeo per le nostre scuole”. Lo ha spiegato il PSE.

Secondo i Socialisti europei la questione è molto urgente. Infatti gli ultimi risultati PISA evidenziano che circa un terzo degli studenti quindicenni del Vecchio Continente non raggiunge risultati soddisfacenti in lettura e matematica, e uno su quattro in scienze.

“Questo pacchetto affronta la situazione – concludono i Socialisti – con quattro priorità. In primo luogo, una proposta di raccomandazione del Consiglio per invertire il declino delle competenze di base, aiutando le scuole a replicare le strategie efficaci, anche attraverso le nuove alleanze scolastiche europee Erasmus+. In secondo luogo, una proposta di raccomandazione del Consiglio per una professione docente attraente, l’Agenda UE per gli insegnanti. In terzo luogo, il Consorzio europeo per le infrastrutture digitali in materia di istruzione, attraverso il quale gli Stati membri stanno costruendo congiuntamente, per la prima volta, fondamenta digitali condivise per l’istruzione europea. In quarto luogo, una strategia europea sull’istruzione e la formazione professionale, per rendere l’IFP più agile, più strategica e meglio connessa con i datori di lavoro”.

Agrippino Castania