Da Uil e Arcigay un protocollo per prevenire e contrastare le discriminazioni

Uil Nazionale e hanno sottoscritto un protocollo di intesa finalizzato a prevenire e contrastare le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale, sull’identità e sull’espressione di genere nei luoghi di lavoro e nella società. Il protocollo avrà una durata quadriennale e metterà in relazione la competenza e l’esperienza di Arcigay con la capillare rete delle categorie, dei servizi e delle strutture territoriali della Uil.

L’obiettivo è tradurre i principi di uguaglianza e non discriminazione in tutele effettive, strumenti contrattuali e procedure organizzative per incidere concretamente sull’accesso all’occupazione, sui percorsi professionali, sul benessere organizzativo, sul welfare e sulla genitorialità. Particolare attenzione sarà dedicata alla formazione sul riconoscimento delle discriminazioni dirette e indirette, sulla prevenzione dei pregiudizi, sull’uso di linguaggi rispettosi, sulla gestione delle segnalazioni e sulla conoscenza delle tutele disponibili. Il protocollo definisce anche un percorso di ascolto, orientamento e tutela per le persone che subiscono discriminazioni o incontrano difficoltà nel rapporto di lavoro.

Con il consenso della persona interessata, infatti, Arcigay potrà segnalare il caso alla Uil, che attiverà la categoria, la struttura territoriale o il servizio competente, garantendo riservatezza, protezione dei dati personali e rispetto della volontà della persona coinvolta. Le due organizzazioni potranno inoltre realizzare campagne, convegni, pubblicazioni, analisi e iniziative pubbliche di sensibilizzazione. L’attuazione dell’accordo sarà affidata a un Coordinamento paritetico, che si riunirà almeno ogni sei mesi per programmare le attività, verificare i risultati raggiunti e aggiornare gli strumenti di intervento.

“La firma di questo protocollo rafforza l’impegno della Uil – ha dichiarato la segretaria confederale della Uil, Ivana Veronese – affinché nessuna persona sia costretta a nascondersi, a rinunciare ai propri diritti o a subire discriminazioni nel luogo di lavoro, ma sia invece rispettata, tutelata e libera di esprimere la propria identità”. “Questo accordo rappresenta un passo importante per rafforzare il contrasto alle discriminazioni dentro i luoghi di lavoro – ha dichiarato il segretario generale di Arcigay, Gabriele Piazzoni – trasformando i principi di uguaglianza in strumenti concreti di tutela. La collaborazione con la Uil ci permette di mettere in rete competenze e presenza territoriale, rafforzando la possibilità di intervenire a fianco delle persone che subiscono discriminazioni. Rendere il lavoro un luogo in cui ciascuna persona possa essere sé stessa, senza paura di subire penalizzazioni, è una responsabilità che dobbiamo condividere”. Con questa intesa, Uil e Arcigay scelgono di unire rappresentanza sindacale, competenze, servizi e presenza territoriale per costruire ambienti di lavoro sani, dove la salute e la sicurezza, anche psicologica, di tutte le persone, siano tutelate sempre.