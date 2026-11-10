L’operazione umanitaria per Gaza parta da Tel Aviv

Anche le dichiarazioni sono importanti; anzi, forse direi che lo sono quanto gli aiuti concreti. Il nuovo leader, Gadi Eisenkot, che ha ricevuto soltanto da poche ore il mandato da Herzog per verificare se sia possibile formare un governo ed evitare così il ritorno alle urne, dovrebbe distinguersi subito da Netanyahu con un gesto di umanità. Dovrebbe dire con chiarezza che la prima cosa che farà il suo esecutivo sarà aiutare indistintamente tutti i gazawi: garantire un ricovero, ospedali, scuole e soprattutto condizioni igieniche sopportabili, medicine, cibo e beni di prima necessità. Solo così si potrà capire se in Israele sia rimasto un briciolo di quella carità ebraica e umana che ha sempre contraddistinto la saggezza di quel popolo. Un gesto capace di andare oltre ogni logica guerrafondaia, senza naturalmente negare il diritto di Israele alla sicurezza e alla sopravvivenza in una regione ostile.

Anzi, proprio dimostrando di saper coniugare la difesa della propria esistenza con il rispetto della vita altrui, Israele potrebbe restituire al mondo quel senso di umanità che appartiene alla sua storia millenaria. Certo, in questo momento sarebbero soltanto parole, che potrebbero persino mettere a rischio la nascita di un nuovo governo. Ma sarebbero parole capaci di cambiare la percezione internazionale di Israele e di ricordare al mondo che gli ebrei non possono essere identificati con le scelte di un singolo governo o con la politica di Netanyahu. Un popolo che porta con sé una grande tradizione di saggezza, solidarietà e carità non può essere giudicato soltanto attraverso le decisioni dei suoi governanti.

Anche a Trump converrebbe, in questo momento, mostrarsi generoso e dare il via a quell’operazione umanitaria che l’anno scorso tanto fece discutere, ma che poi è stata lasciata a marcire in un cassetto, mentre si assecondavano le follie di Netanyahu e la successiva, disastrosa aggressione all’Iran, lasciando al mondo il conto da pagare. Un conto che non è soltanto economico o militare, ma anche politico e morale.

Del resto, la vera forza di una grande potenza non si misura soltanto nella capacità di vincere una guerra o di imporre la propria volontà, ma anche nella possibilità di fermare una tragedia quando si hanno gli strumenti per farlo. Gli Stati Uniti potrebbero dimostrare che la loro influenza non serve esclusivamente a sostenere alleati e strategie militari, ma può essere messa al servizio della vita. E potrebbero farlo senza chiedere a Israele di rinunciare alla propria sicurezza: al contrario, aiutandolo a comprendere che non esiste sicurezza duratura costruita sulla disperazione di un’intera popolazione. La situazione a Gaza ha superato qualsiasi livello di sopportazione. È ormai una catastrofe umanitaria che non può essere affrontata con dichiarazioni di circostanza o con promesse rinviate. Serve un’iniziativa immediata, capace di portare aiuti senza discriminazioni e di restituire almeno una prospettiva di vita a una popolazione stremata.

E sarebbe importante che non fosse soltanto un’operazione internazionale imposta a Israele, ma una scelta partita proprio da Tel Aviv, assunta in prima persona dal premier incaricato. Che sia dunque Israele a fare il primo passo. Che l’operazione umanitaria per Gaza parta da Tel Aviv, dalla bocca e soprattutto dalla volontà di Gadi Eisenkot di trovare una maggioranza. Sarebbe il modo migliore per salvare non soltanto Gaza, ma anche Israele e, in definitiva, tutti noi dalla deriva rappresentata da Netanyahu.